Mueren por consumir alcohol adulterado en Progreso

EN LA COMISARÍA DE CHUBURNÁ CONSUMIERON LA BEBIDA ADULTERADA, FALLECIENDO EN UN HOSPITAL DEL PUERTO

PROGRESO.– Autoridades reportaron este miércoles en Progreso el fallecimiento de por lo menos dos personas luego de ingerir bebidas alcohólicas adulteradas en plena Ley Seca por el Coronavirus.

De acuerdo a los reportes, los fallecidos fueron identificados como Doris C. y Antonio K., ambos vecinos de la comisaría de Chuburná Puerto. El fallecido, según trascendió, era contador de una congeladora de pescados del puerto.

Según se informó, decenas de personas participaron en un convivio familiar donde se distribuyó la bebida adulterada, donde al parecer no sabían qué tipo de alcohol estaban consumiendo. Los hechos habrían ocurrido en conocido restaurante de la comisaría porteña afectando a por lo menos 8 personas, de las cuales 4 tuvieron malestares graves.

Tras ingerir la bebida, comenzaron a sentir dolores y mareos, por lo que fueron llevados de emergencia al Centro Médico Americano (CMA) de Progreso y donde se reportó la muerte de dos personas y otras dos más hospitalizadas, identificadas como Ulises C. y María T., cuyo estado de salud se reporta como delicado. Según se dijo, habrían consumido una bebida bajo el nombre de «Wisky Artesanal».

Personal del Servicio Médico Forense (Semefo) llegaron al Centro Médico Americano para realzar las labores correspondientes. (ProgresoHoy.com)