Nelly Ortiz, candidata del PANAL a la alcaldía de Mérida visita el mercado de la colonia Alemán

MÉRIDA.– Ayer domingo, Nelly Ortiz Vázquez, candidata a la alcaldía de Mérida, por parte del partido Nueva Alianza, recorrió las calles de la colonia Alemán, donde pudo platicar con los vecinos quienes manifestaron estar muy al pendiente de la campaña de la “abeja reina”…

“Quiero agradecer a todos por sus consejos, comentarios positivos y buena vibra. No les miento, al principio estuve con dudas de participar ya que pues como todos saben hay una minoría que controla los poderes políticos, los de siempre que han manejado a antojo el porvenir de poco más de 1.2 millones habitantes de la ciudad blanca. Aquellos que son los mismos de siempre, los de puesto en puesto”, expresó.

Tras 36 horas de haber iniciado su campaña, todas las manifestaciones de afecto por parte de los meridanos le hacen sentir que va por buen camino…

“Escuchar a tanta y tanta gente que durante años han conocido mi labor y que han seguido de cerca mi actuar, me llena de energía para caminar esta campaña. Es mi oportunidad de vida en esta mi primera y única incursión en política, no me dejaré vencer por el sol y el calor, estoy acostumbrada. Por ti meridano, aquí estoy”, manifestó.

Afirmó que sin duda, esta campaña dejará un precedente nacional, ya que demostraremos que la ciudadanía puede tomar el control de su núcleo político para mejorar la comunidad…

“Como las abejas que trabajan juntas para salir adelante y el #PANAL de miel más hermoso. Únete a este PANAL de abejas trabajadoras que desean un mejor futuro para su comunidad. ¿Estamos listos?”, concluyó