No habrá compra ni expropiación de predios por el nuevo Viaducto Elevado de Progreso: Julián Zacarías

EL ALCALDE PANISTA DIJO QUE ES UNA OBRA QUE DARÁ TRANQUILIDAD A PROGRESO: «DURANTE 20 O 30 AÑOS VAMOS A ESTAR MUY CONTENTOS Y TRANQUILOS, PUES YA NO ESTARÁN PASANDO LOS CAMIONES EN LAS PUERTAS DE SUS CASAS»

PROGRESO.– El alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi, declaró ayer en Mérida que no habrá expropiaciones, compras o invasiones de predios por la construcción del nuevo viaducto elevado de Progreso, y que se respetarán las propiedades que existen en la calle 82, sobre la cual se edificará esta obra a partir de marzo de 2023″.

El presidente municipal fue entrevistado por reporteros en el Centro de Convenciones Siglo XXI, donde dijo que se trata de un proyecto que se quería realizar desde hace muchísimos años, unos 20, cuando no transitaba ni la cuarta parte de los camiones o el manejo de la carga que hoy genera todo el municipio. Al evento solo asistieron medios de comunicación de Mérida que fueron invitados.

“En consecuencia, con el paso de los años y cantidad de volumen de todas estas acciones y actividades que generan, las calles de Progreso se han ido deteriorando, las banquetas están rotas, no hay lugar seguro para los niños, los camiones se estacionan por toda la ciudad y donde lo hacen el transportista que viene de todas partes del país se come su sándwich, sus sabritas, se toma su refresco, deja la basura y no hay a quien cobrarle”, señaló en declaraciones al Diario de Yucatán.

Zacarías Curi añadió que eso hacía que la ciudad no solo esté rota en calle y banquetas, sino sucia por consiguiente y la inseguridad vial se afecta.

“Este proyecto conlleva todo un mejoramiento urbano eficiente para toda la zona, para las calles 82, 84 y 86, una nueva urbanización, son pasos seguros para los progreseños y el tránsito de más de 12 mil vehículos que pasan al día evidentemente ya no causará perjuicios”.

SE LE INFORMÓ A LOS VECINOS, DICE EL EDIL…

En cuanto a la situación de los vecinos de esa zona, el primer regidor dijo que desde hace dos años mediante diversas dependencias del gobierno del Estado se les ha informado, se les visitó casa por casa y los estudios los realizan en el Ejecutivo estatal, entonces seguirán trabajando con mucho orden para sacarlo adelante.

Alfredo Enrique Ordoñez, ex alcalde de Progreso y presente en la entrevista, dijo que no era cierto, no se le consultó a los vecinos del lugar, ni siquiera conocen el proyecto, y eso les preocupa y molesta.

«CREO QUE NI VIVE EN PROGRESO»…

“El señor creo que ni vive en Progreso”, fue la respuesta inmediata del alcalde al exconcejal.

Al proseguir con la entrevista, Zacarías Curi comentó que cuando se hacen las obras hay modificaciones, es lo normal, “pero después de eso estamos hablando de una obra que dará tranquilidad a Progreso, durante 20 o 30 años vamos a estar muy contentos y tranquilos, ya no estarán pasando los camiones en la puerta de tu casa”.

El alcalde aseguró que cuentan con el debido consenso de los vecinos, y que por este proyecto no se afectará las propiedades de aquellos que viven por donde pasara el libramiento elevado, se respetará todos los predios, no habrá expropiaciones, invasiones o compras de las propiedades en ese sitio.

VECINOS OPOSITORES…

Al referirse de nuevo al ex alcalde de Progreso (Alfredo Enriquez), que también le salió al paso al gobernador para plantearle su inconformidad, el concejal consideró que se trata de una persona que seguro tiene viviendo en Mérida ya desde hace mucho tiempo, y algún tema personal tendrá.

El ex alcalde aseguró que es vecino de la calle 82, sobre la cual pasara el libramiento, ahí viven sus padres y hermanos, reconoció que no vive todo el tiempo ahí, pero se pasa la mitad de la semana en Mérida y los otros días en Progreso, y reiteró que no se consultó sobre este proyecto a quienes viven en ese lugar.

Luego agregó que al plantear al gobernador esta situación y que es mentira que a diario pasen 1,200 vehículos por esa calle, el mandatario estatal le respondió que ya se habían hecho los estudios y visitas a los vecinos y de nuevo el ex primer regidor le respondió: “yo tengo otros datos”.

Enriquez Ordoñez agregó que al parecer su respuesta no le agrado al gobernador, porque de inmediato éste le dijo “no venimos a grillar”, y lo canalizó con Sergio Chan Lugo, director general del Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay), quien presentó el proyecto, para que aclare sus dudas.