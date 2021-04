No hay que bajar la guardia en esta Semana Santa: Liborio

“No debemos de confiarnos porque sentimos la libertad del periodo de descanso o porque el calor ya nos recuerda la llegada de la primavera o porque estamos cansados del encierro. No hay que olvidar que el coronavirus está ahí, contagiando a las personas y poniendo en riesgo nuestras vidas, no dejemos que la semana santa sea un peligro”, dijo Liborio Vidal Aguilar.

El empresario vallisoletano considera que es necesario que la gente salga de paseo pero que no por una semana de diversión se tire por la borda todo un año de cuidados, de sana distancia, lavado de manos, salir sólo para lo necesario, de los sacrificios de no poder ver a la familia, no poder ir al cine o a algún restaurante.

Recordó la importancia de contribuir con la reactivación de la economía local visitando algún pueblo cercano, disfrutando de la gastronomía en los sitios pequeños, consumir lo local, conocer más sobre la cultura de Yucatán y en particular de la zona oriente, disfrutar de los espacios abiertos y de la naturaleza con los niños, pero sin olvidar los cuidados necesarios.

“El gobierno del estado, los empresarios, la federación y todos nosotros en general hemos invertido muchos recursos económicos y humanos para contener esta pandemia, los médicos, las enfermeras y todo el personal del área de la salud nos han regalado su tiempo, su esfuerzo, han puesto su miedo a un lado para cumplir con su deber y no podemos ignorar ese sacrificio tirando por la borda todo lo hecho”.

“En el estado somos los yucatecos los que nos hemos cuidado a nosotros mismos al respetar las disposiciones del gobierno del estado, al cuidar a nuestras familias, cuando cerramos los negocios no esenciales, cuando abandonamos las calles, cuando dejamos a nuestros seres queridos, por eso no debemos de caer en la tentación durante la semana santa, porque no debe ser un peligro para nosotros, nuestras familias ni la economía del estado”, destacó el #AmigoLibo.