«No mentir, no robar y no traicionar»: AMLO le mintió a los mexicanos dicen analistas

MÉXICO.– Políticos y analistas, lamentaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador no haya informado de sus problemas de salud en su momento, pues se trata de un asunto de interés nacional, y haya esperado a que ocurra un hackeo, para que se sepa la verdad. Incluso, el propio Presidente siempre dijo a los mexicanos que sus principales premisas eran no mentir, no robar y no traicionar, de modo que ha faltado a la verdad al mentirle a todos los mexicanos.

Asimismo, hubo quienes compararon mensajes sobre AMLO o que él divulgó contra otros actores políticos que, consideraron, ahora se pueden aplicar en su propio caso.

Peor aún, apenas hace algunos días en la mañanera, tras la ceremonia del Grito, funcionarios intentaron desmentir que AMLO estuviera mal de salud y acusaron de mentirosos a quienes hicieron esos señalamientos.

Hoy, el propio Presidente confirmó en la mañanera el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y admitió que tiene varios padecimientos, como lo reveló el periodista Carlos Loret de Mora: tiroides, hipertensión y gota.

Ana Elizabeth García Vilchis @_LizVilchis, de todas mis consideraciones: El 19 de septiembre usted dijo que era mentira que el presidente estuviera enfermo. Y hoy el presidente la desmintió, acepta que está enfermo. Usted tiene mi solidaridad y aprecio pues sólo recibe órdenes.

Sobre su salud, López Obrador aseguró que se siente bien, pero dijo que todo lo revelado es cierto y es de dominio público, incluso bromeó con un asunto tan importante proyectando un vídeo de Chico-ché.

Sin embargo, el mandatario señaló que el traslado de una ambulancia aérea a Palenque, Chiapas, donde se encontraba en enero de este año, fue por un riesgo de infarto y lo llevaron al hospital.

De acuerdo con «El Universal», el secretario de Salud, Jorge Alcocer, aseguró que López Obrador goza de un buen estado de salud y garantiza que podrá terminar el sexenio.

«(El presidente) Está fuerte y tiene un buen estado de salud», afirmó el funcionario.

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, afirmó que si el presidente tiene una vulnerabilidad de salud que ponga en riesgo a la nación lo debe informar.

Santiago Creel condenó el hackeo a la Sedena. También condenó el hackeo a la Sedena: «Es reprobable y yo espero que quienes lo hayan hecho sean severamente sancionados».

«Quiero reprobar el hackeo. El buscar vulnerar nuestra seguridad nacional, nuestra seguridad interior, que custodia y salvaguarda nuestro gran Ejército mexicano», dijo el funcionario.

En las redes sociales las reacciones no se hicieron esperar:

Hace poco más de siete años, frente a los problemas de salud de @EPN, Jenaro Villamil afirmó que el país tiene derecho a saber su situación médica. Ahora, @jenarovillamil calla. Mientras nosotros insistimos: AMLO debe informar sobre su salud. El país tiene derecho a saber



Marco Levario Turcott (@Arouet_V), indicó que «Hace poco más de siete años, frente a los problemas de salud de @EPN, Jenaro Villamil afirmó que el país tiene derecho a saber su situación médica. Ahora, @jenarovillamil calla. Mientras nosotros insistimos: AMLO debe informar sobre su salud. El país tiene derecho a saber».

Por su parte, el grupo de ciber activistas Guacamaya (@GuacamayaHacks), quienes revelaron los documentos publicaron:

«Existe información en donde se sabe que AMLO está enfermo. Lo creemos. Pero es una buena salida para su renuncia por su evidente incapacidad», parafraseando un mensaje que hace unos años escribió AMLO sobre el entonces presidente Enrique Peña Nieto.

Se entregaron 6 TB de información a @latinus_us Eso equivale a 36 millones de documentos PDF, 1.5 millones de fotos o 3 mil horas de video. El dato menos relevante es la salud del Presidente.
#Guacamaya #Guacamayazo — Guacamaya (@GuacamayaHacks) September 30, 2022

Kenia López Rabadán (@kenialopezr) opinó que lo más preocupante de las filtraciones al Ejército es que López Obrador es un mentiroso compulsivo.

«Es como un iceberg, el 90% de sus intenciones están ocultas «bajo el agua» ¿Conoceremos algún diagnóstico de su salud mental en estas filtraciones?».

Gloria Ivonne (@GlodeJo07) publicó: No me sorprende el diagnóstico médico de AMLO, tiene mucho tiempo que se le ve mal, que se queda trabado a mitad de discurso, que se acentuó la parálisis facial, que su piel tiene un color poco sano, que se ve cansado. «Su hambre de poder pudo más que su salud».