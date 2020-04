«No preparo golpe de Estado, pero me encantaría»: Pedro Ferriz de Con (VÍDEO)

EL PERIODISTA SEÑALA QUE MÉXICO ES LLEVADO HACIA EL SOCIALISMO Y DETALLA QUE NO QUIERE UN MÉXICO ASÍ PARA LAS FUTURAS GENERACIONES

MÉXICO.– Luego de filtrarse un audio en es que se escucha la voz del conductor Pedro Ferriz de Con hablando de la posibilidad de un golpe de Estado, el también empresario reconoció que sí es su voz la que se oye en la grabación y aseguró que «nada me gustaría más que eso, me hubiera encantado… digo que me encantaría porque este Estado, entendido como el gobierno que está al frente de México, es lo peor que he visto en mi vida», pero un comunicador no hace eso.

En el audio se le escucha criticar al gobierno de AMLO así como sugerir que el gobierno de Estados Unidos podría intervenir para quitar al presidente del poder. Indicó que la charla la sostuvo con ex alumnos del Itam en línea.

«No quiero esto para mis hijos y mis nietos, no quierop este México para tus hijos. ¿hay algo de malo que no quiera un país así?», dijo el periodista al destacar que México es llevado hacia el Socialismo.

“Se está cocinando que el propio gobernador de Jalisco se va a levantar y va a decir: bajo estas condiciones el Occidente no tiene un plan de recuperación y desconozco al presidente de México”, dice de Con en el audio.

A su vez, agrega que el Consejo Coordinador Empresarial de Jalisco va a desconocer al presidente nacional del CCE, como un acto de rebeldía del CCE de Occidente hacia su presidente nacional porque no los representa.

En la supuesta charla, el también ex candidato presidencial señala que cuando pase la pandemia del COVID-19 se registrará una pérdida de entre 1 y 2 millones de empleos en todo el país.

“Vamos a tener que empezar a llevar a cabo acciones de resistencia civil”, concluye Ferriz.