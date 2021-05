“No salir a votar es apoyar al tirano que tenemos como presidente”, señala Ricardo Anaya

INVITA A TODOS A SALIR A VOTAR PORQUE PUEDE SER LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD QUE TENGAN LOS MEXICANOS PARA DETENER LA DESTRUCCIÓN DE MÉXICO

Ricardo Anaya aseguró que no salir a votar este 6 de junio es “apoyar al tirano que tenemos como presidente” y darle más poder a Morena.

“Votar en contra de Morena, votar por los candidatos que le pueden ganar, es un acto patriótico”, dijo en un video publicado a través de sus redes sociales.

“¿De qué sirve quejarse de la destrucción que está provocando Andrés Manuel López Obrador y Morena si a la mera hora no salimos a votar? Esta no es una elección más, la de este domingo es una de las más importantes de nuestra historia. Puede ser nuestra última oportunidad para detener la destrucción de México“, cuestionó.

Luego de mencionar que en los últimos 20 años no se ha logrado una amplia participación de la gente en las elecciones intermedias, Ricardo Anaya urgió a hacerlo en las correspondientes a este 6 de junio, “y que no te engañen: los apoyos que hoy recibes del gobierno los vas a seguir recibiendo. Ese compromiso ya lo hizo toda la oposición, no se trata de quitarte nada, se trata de tener un contrapeso para evitar la destrucción de nuestro país.

Criticó al gobierno actual por el encarecimiento en servicios como gas, luz; aumento en pobreza e inseguridad; “dejaron a los niños con cáncer sin medicinas; quitaron el Seguro Popular, Oportunidades, Prospera; cancelaron las energías limpias para quemar carbón y combustóleo; y prometieron desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE) si logran la mayoría”.

Por ello, Ricardo Anaya Cortés insistió, “comprométete a lograr que tú y tu familia salgan a votar. Eso es lo más importante que cualquiera de nosotros puede hacer en esta semana”.

Este domingo se realizarán las elecciones intermedias para elegir a los quinientos miembros de la Cámara de Diputados y gubernaturas y presidencias municipales en algunos estados.