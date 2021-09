Nueva fecha para segundas dosis de Pfizer en Mérida

El próximo miércoles 29 de septiembre se aplicará en Mérida únicamente la segunda dosis de la vacuna Pfizer contra el Coronavirus a personas que faltan por completar su esquema, proceso que se llevará a cabo en el macrocentro del Multigimnasio “Socorro Cerón” de la Unidad Deportiva Kukulcán, informaron el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Mérida y la Secretaría del Bienestar.

Las autoridades estatales, federales y municipales dieron a conocer que, para que la persona reciba la segunda vacuna, es indispensable que acuda con su certificado impreso de vacunación Covid-19, el cual puede se obtener en la página web https://cvcovid.salud.gob.mx. Se precisó que, no se aceptarán las hojas de vacunación en las que se aplicó la primera dosis y el único documento que será válido es dicho certificado que deberá ser descargado por internet e impreso.

El Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Mérida y la Secretaría de Bienestar reiteran que no se estará aplicando vacunas a quienes no cumplan con los requisitos, por lo que se invita a no acudir sino cuentan con la documentación porque no serán vacunados y para evitar aglomeraciones.

La vacunación se desarrollará únicamente el día miércoles 29 de septiembre en el Macrocentro del Multigimnasio “Socorro Cerón” de la Unidad Deportiva Kukulcán en horario de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

Se recomienda a la población lo siguiente:

-Si te llega un mensaje de texto, respeta las indicaciones.

-No es necesario llegar con horas de anticipación.

-Tomar los medicamentos como de costumbre.

-Tomar alimentos antes de acudir a la cita.

-Usar ropa cómoda y de manga corta.