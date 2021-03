Nueva ruta «Va y ven» para agilizar la movilidad en Mérida

MÉRIDA.– Para agilizar la movilidad en la ciudad, además contribuir a traslados más rápidos con ahorro de tiempo y dinero para la ciudadanía, el Gobernador Mauricio Vila Dosal anunció que en el verano de este año entrará en funcionamiento una nueva ruta del transporte público que recorrerá todo el Anillo Periférico de Mérida, atendiendo con ello una demanda histórica de la población.

Acompañado del Alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, el Gobernador presentó los detalles de esta nueva ruta denominada “Va y Ven”, la cual conectará a 129 colonias cercanas a esta importante vía, en un trayecto que comprende los 50 kilómetros de distancia de la arteria, con 69 paraderos, que permitirá realizar viajes rápidos a diferentes partes de la ciudad sin necesidad de pasar por el Centro Histórico.

Cabe señalar que la nueva ruta Periférico “Va y ven” iniciará operaciones en verano próximo, cuando concluyan las obras que realizan, en conjunto, el Gobierno del Estado y Ayuntamiento de Mérida dentro del Programa Conjunto de Mejora a la Movilidad y la Infraestructura Vial, donde se contempla la repavimentación de 10 kilómetros críticos y más dañados del Anillo Periférico, las labores de mantenimiento a los 8 puentes peatonales actuales, así como de construcción de 5 nuevos y otros 4 que serán temporales.

Se trata de un sistema metropolitano de Movilidad Amable y Sostenible que hará los traslados más rápidos, ya que se podrá llegar a lugares haciendo menos paradas, contribuirá a ahorrar dinero al tomar menos camiones para conectar con tu destino final, mejorará la conectividad con trayectos a diferentes puntos de la ciudad sin ir al Centro Histórico.

Se contará con 26 unidades de alta gama, con asientos cómodos y aire acondicionado, así como capacidad para 79 pasajeros. Además, serán incluyentes, con entradas más bajas que permiten accesibilidad universal más cómodas para los usuarios y racks para llevar bicicletas. Sin olvidar que son amigables con el medio ambiente y contaminan menos.

Los paraderos estarán en puntos estratégicos y contarán con la infraestructura necesaria para que la nueva ruta pueda operar de manera segura para la población en general. Se están adaptando 59 paraderos y 10 bahías que permitirán un ascenso y descenso seguro para la ciudadanía, lo que hace los 69 puntos de ascenso y descenso, es decir, 34 de ida y 35 de vuelta.

Durante su mensaje, el Gobernador agradeció al Alcalde Mérida, Renán Barrera Concha, por su disposición de trabajar en coordinación, lo que ha dado como resultado la implementación de acciones que, como la anunciada este a día, se realizan para mejorar la movilidad en la ciudad.

Ante empresarios, transportistas, diputados federales y locales, así como representantes de la academia, Vila Dosal señaló que, en los últimos 10 años, la ciudad de Mérida ha crecido su población en un 25%, pero el padrón vehicular aumentó en un 45 %, por lo que, para enfrentar este crecimiento exponencial y evitar poner en riesgo la calidad de vida y seguridad que la caracteriza, es necesario fomentar los traslados multimodales y para ello hay que mejorar los servicios y la infraestructura.

«El que hoy hagamos algo para mejorar la movilidad de la ciudad no es si nos gusta o no, es que tenemos que evolucionar la movilidad para que no nos pase como otros lados como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Estamos sentando las bases para la movilidad que queremos, no para los próximos 2 años, sino para los próximos 30 años porque son cambios que se debieron hacer hace mucho, pero por otras razones no se hicieron y ahora ya son impostergables», afirmó.

Aunado a ello, el Gobernador expuso que solo el 31% de la gente se mueve en vehículo, 47% en transporte público y 4% en bicicleta, sin embargo, la mayor parte del presupuesto se destina a mejorar la vialidad para los vehículos de 4 ruedas; por lo que la Ruta Periférico, viene a atender una necesidad expresa de la población.

En ese sentido, Vila Dosal indicó que, para lograr la implementación de este trayecto, de la mano de Banobras, que ha dado parte de los recursos para este proyecto, y del Ayuntamiento de Mérida, con quien se está llevando a cabo el Programa Conjunto de Mejora a la Movilidad y la Infraestructura Vial, en lo que se están invirtiendo 760 millones de pesos y se estarán generando 11 mil empleos, entre directos e indirectos.

En el marco de la presentación, el alcalde Renán Barrera dijo que el acceso a la movilidad es uno de los temas que la Nueva Agenda Urbana establece como prioritarios dentro del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable de Mérida.

Agregó que la puesta en marcha de esta nueva ruta periférico “Va y Ven” favorece una infraestructura accesible, segura, atractiva e inclusiva, con desplazamientos eficientes que permite a la población contar con un sistema de movilidad sostenible e innovador con un enfoque metropolitano.

“La ciudadanía es testigo que tanto el gobernador como un servidor hemos sumado esfuerzos, recursos y proyectos, para atender no solo la situación de la movilidad urbana sustentable de Mérida, sino también acciones relacionadas con el medio ambiente, inversiones, turismo y salud, entre otros aspectos, para continuar siendo una ciudad con calidad de vida para todos”, apuntó.

En presencia del presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Yucatán (COPARMEX), Fernando Ponce Díaz, el Gobernador agradeció también a la iniciativa privada, a los transportistas, al ayuntamiento de la ciudad, así como la sociedad civil por tener la visión de convertir a Mérida en una ciudad del futuro, «que piensan en el Yucatán y la ciudad que queremos dejar a las siguientes generaciones».

«Es un pequeño gran paso para hacer justicia a los usuarios del transporte público. Agradecemos la confianza a los empresarios transportistas porque es un cambio para bien para la ciudadanía y ustedes. Es un ganar-ganar para todos», apuntó Vila Dosal.

Con este nuevo trayecto de transporte público se estará beneficiando a miles de personas que viven a menos de 400 metros del Periférico de Mérida. Además de que la implementación de una ruta así ha sido una solicitud muy añorada por la gente de esta ciudad.

Al dar más detalles sobre esta ruta, el Director del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (IMDUT), Aref Miguel Karam Espósitos, señaló que permitirá a los usuarios un importante ahorro en sus viajes, además de que, al conectar diferentes partes de la ciudad, representará menos gastos de traslado para las familias yucatecas.

El funcionario estatal señaló que, a la par, se pondrá a disposición una aplicación para celular que permitirá a los usuarios conocer en tiempo real la ubicación de las unidades que se van aproximando, evitando tiempos de espera innecesarios. Para ello, los autobuses tendrán localizador GPS, así como otro tipo de tecnología como sensores de aforo que ayudarán a contabilizar los pasajeros que suben y bajan, así como lectores de tarjetas para evaluar los perfiles de las personas que hacen uso de las credenciales de tarifa social.

Finalmente, Karam Espósitos indicó que, para realizar la infraestructura que permita la operación de la ruta Periférico, se están invirtiendo 127 millones de pesos en obras que crean 500 empleos, entre directos e indirectos, para garantizar que los usuarios puedan abordar de manera segura.