Nuevo registro obligatorio para entrar a muelles de Yucalpetén

TRÁMITE NECESARIO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y EL ORDEN EN LOS MUELLES / LA SECRETARÍA DE MARINA Y OTRAS DEPENDENCIAS, ENTRE ELLAS EL AYUNTAMIENTO, INTEGRAN EL COMITÉ DE SEGURIDAD QUE REALIZA EL REGISTRO DE ESTE NUEVO TRÁMITE / GENTE QUE NO SEAN PESCADORES, DEBERÁN PAGAR UNA CUOTA ÚNICA PARA EL REGISTRO PARA PRESTAR SERVICIOS EN EL PUERTO DE ABRIGO

PROGRESO.– El Comité de Seguridad del Muelle de Yucalpetén, integrado por autoridades federales estatales y municipales, realizan en este puerto un registro de unidades para que puedan ingresar a la zona federal de los muelles pesqueros del puerto de abrigo, ésto con el fin de mantener el orden en las instalaciones portuarias.

Como se sabe, las autoridades conformaron este comité con el fin de iniciar un ordenamiento en la zona de muelles, identificar plenamente a quienes utilizan esos espacios y evitar conflictos los usuarios, reduciendo la presencia de gente ajena y permitiendo el paso únicamente a quienes se dedican a trabajar de la actividad pesquera.

Como se sabe, este comité integrado hace varios meses, está encabezado por la Administración Portuaria, así como armadores pesqueros, la Conapesca, la Secretaría de Marina, la Canainpesca, la Secretaría de Pesca y Acuacultura Estatal y la Comuna, entre otras dependencias.

Este comité, como se informó, se conformó luego de una serie de pleitos entre pescadores y usuarios de los muelles, los cuales fueron difundidos a través de vídeos en las redes sociales.

Desde aquel entonces, inició acciones para poner orden en la zona de muelles.

LOS MUELLES PESQUEROS, A CARGO DE LA AUTORIDAD FEDERAL…

Si bien los muelles pesqueros están a cargo de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Progreso (Asipona Progreso), perteneciente a la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), el citado comité designó al Ayuntamiento de Progreso -como miembro del citado comité- para la realización de un registro para todos aquellos que requieran ingresar a los muelles con el fin de prestar servicios a las embarcaciones del puerto de abrigo. Este registro es obligatorio para todos los propietarios de vehículos que no estén registrados ante las autoridades y tiene como cuota 1 UMA (unidad de medida) ($100 pesos) para propietarios de automóviles y 2 UMAS para dueños de camionetas.

El cobro es único y aplica con el fin de realizar el pago de la credencialización y cubrir gastos administrativos propios del trámite, pues es una cantidad simbólica que no afecta en nada a estos prestadores de servicios, según se informó.

Los pescadores, armadores y permisionarios pesqueros, no necesitan realizar dicho trámite, siempre y cuando exhiban sus acreditaciones como como la libreta de mar, tarjetón de registro en el Padrón de Prestadores de Servicios Municipales y permiso emitido por la Capitanía del Puerto.

De contar con la documentación necesaria y el permiso emitido por la Capitanía del Puerto, los pescadores pueden tener el acceso al muelle para llevar a cabo sus actividades con normalidad.

Como se sabe, la entrada a los muelles ahora está controlada por el Citado Comité y contar con el registro es la única forma de entrar.

Por último, el Comité de Seguridad invitó a quienes no han realizado su registro, a que acudan a las oficinas de Pesca del Ayuntamiento, ubicadas en la calle 19 entre 18 y 20 del Fraccionamiento Héctor Victoria, o comunicarse al teléfono 969 103 01 09.