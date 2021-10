OBITUARIO. Falleció Carlos Macedonio León Zapata, ex comisario de Chicxulub Puerto

El ex comisario de Chicxulub Puerto, Carlos León Zapata (centro), flanqueado del ex coordinador de Comisarías, Carlos Sáenz y el ex regidor Armando Reyes Maldonado (Foto: Archivo)









PROGRESO.– Tras larga dolencia, hoy se reportó el fallecimiento de Carlos Macedonio León Zapata (a) «Charly», quien fuera comisario de Chicxulub Puerto en la pasada administración 2018-2021.

Habitantes de la comisaría informaron que anoche vieron la llegada de una ambulancia al domicilio de sus padres donde desde hace varios meses convalecía de una enfermedad, lo que inclusó lo obligó a separarse de sus labores como comisario en la recta final de su gestión.

Poco después trascendió la noticia de su fallecimiento en ese domicilio.

«Charly» fue Licenciado en Administración por el Tecnológico de Mérida, así como conocido comerciante en la comunidad. Familiares reciben el pésame por esta irreparable pérdida. Descanse en paz.

