OBITUARIO. Falleció Víctor Manuel Castillo Ceballos «El Chel»

PROGRESO.– Hoy se reportó el fallecimiento de don Víctor Manuel Castillo Ceballos, de 83 años de edad, quien fuera conocido abastecedor de carnes de este puerto y uno de los más antiguos locatarios del mercado municipal de Progreso.

Popularmente conocido como «El Chel» Castillo, y entre los carniceros apodado como «el Padrino», don Víctor fue hallado sin vida en el interior de su domicilio ubicado en la calle 39, en el poniente del puerto.

El «Chel» Castillo, quien falleció al parecer de un infarto al mio cardio, según los primeros reportes, fue en vida todo un personaje, alegre y gustoso de opinar sobre diversos temas, siempre detrás de su mesa en la sección de carnes del zoco porteño.

En alguna de las muchas entrevistas que ofreció a medios locales, siempre en su papel de abastecedor y veterano locatario, recordaba que sus inicios en el oficio de la venta de carne de res fueron de la mano de su padre, Don Manuel Castillo Cartalla (+), de quien heredó el puesto.

«Llegué al mercado a los 13 años, le dije a mi padre que quería estudiar y me respondió que como era el mayor de los hermanos tenía que ayudarlo, ‘así que trabajarás conmigo en el puesto para que tus hermanos estudien’, relató en una entrevista para el diario Por Esto! en 2014.

-Ese fue mi destino, creo que los hombres tenemos una misión que cumplir y hago la mía, porque la mayoría de los carniceros han aprendido de mí como se destaza una res, los tipos de corte, por eso todos me dicen ‘El padrino de los carniceros’ y me tienen mucho aprecio, al igual que mis clientes que me apodan «El Chel» Castillo-, recordó en aquel entonces.

Reciben el pésame sus hijos, hijos políticos, sobrinos, nietos y demás familiares. Descanse en paz «El Chel» Castillo. (ProgresoHoy.com)