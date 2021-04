Ofrece Jessica Saidén empleos dignos a los progreseños

PROGRESO.– La candidata abanderada por Morena, Jessica Saiden Quiroz, afirmó que durante su administración buscará impulsar empleos dignos y justos para los pobladores, donde los salarios y las jornadas laborales serán conforme a la ley, y que las obras del puerto será el pueblo de Progreso quien las trabaje.

«No habrá influyentismo, compadrazgo ni nepotismo. Los cargos serán para los mejor preparados», afirmó Saiden Quiroz, asegurando que no habrá preferencias por amistades o familiares, más bien, será el pueblo quien logre llegar a los cargos del ayuntamiento y trabajar para la gente.

Además, invitó a los trabajadores del actual ayuntamiento a no tener miedo, a que en este proceso electoral no sean intimidados por el actual edil: “que sepan que no habrá «cacería de brujas» y que quienes hayan hecho un trabajo honesto tendrán su cargo asegurado.”

Por otro lado, reconoció el aumento de trabajos informales y emprendimientos que han surgido por la pandemia, por lo que se comprometió a brindar apoyos a pequeños empresarios y a trabajadores informales, quienes hoy enfrentan una dura crisis por la cuarentena.

«Quiero reconocer a todas las mujeres y hombres emprendedores de Progreso, quienes han buscado sobresalir en esta época tan difícil, por ello, en mi administración no habrá sanciones por empleos informales, al contrario, les brindaremos mayores herramientas para impulsarlos», señaló.

Así mismo, afirmó que las obras que hoy se realizan en Progreso son realizadas por empresas externas, y que es necesario que sea la gente del puerto quienes las trabajen y no solo gente de fuera.

«Hoy las obras en nuestro puerto las realizan empresas externas, las cuales no benefician a nuestra gente, ¡esto es terrible! Tienen mi palabra que, durante mi administración, las obras serán realizadas por gente de Progreso, con mano de obra del puerto, garantizando el libre concurso en obras públicas para todos, acabando con las licitaciones a modo», afirmó.

Explicó que en su administración habrá todo lo necesario para los trabajadores, brindando las herramientas necesarias, capacitación y dando las facilidades para un empleo justo.

«¡Ya basta de abusar de nuestra gente ofreciendo salarios bajos y explotándolos sin ofrecerles jornadas justas!», manifestó Jessica Saiden.

Por último, abrió la propuesta a toda la población a invitarles a trabajar en su próxima administración y quienes lo deseen podrán enviar su curriculum a través de su página web: www.jessicasaiden.com