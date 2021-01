Oftalmólogo que recibió vacuna antiCOVID se disculpa por “comportamiento irresponsable”

El oftalmólogo Alejandro Silva, cuya fotografía recibiendo una dosis de la vacuna antiCOVID se volvió viral, reapareció en redes sociales para disculparse por su “comportamiento irresponsable”.

«Hola ¿cómo están? Soy yo el doctor de los memes. Quiero aprovechar para también disculparme con los otros trabajadores de salud de primera línea por los conflictos o la frustración que les pudo haber generado mi comportamiento y mi irresponsabilidad, los respeto mucho, valoro mucho su trabajo, yo sé qué están haciendo un trabajo extraordinario y que se están llevando muchas horas de esfuerzo extra».

El joven médico indicó que tuvo que tomarse un descanso de redes sociales debido a que no supo lidiar con los mensajes, llamadas y comentarios.

«Yo no soy una persona de medios, no estaba preparado para afrontar una situación que se vitalizó de esa manera, me costó trabajo asimilarlo, lidiar con todos los mensajes, llamadas, comentarios, tuve que tomarme un descanso de las redes sociales para poder asimilarlo y sobretodo, para poder reflexionar».

Después de que su foto se compartiera cientos de veces, internautas hallaron los espacios de redes sociales del oftalmólogo, en donde se reveló que no seguía las indicaciones sanitarias de las autoridades y que mantenía un comportamiento irresponsable.

Algunas de las actividades de riesgo practicadas por Silva incluían viajes a la playa, cambio de entidad para realizar ejercicio en gimnasios y sostener reuniones sin respetar la distancia que se debe tener entre personas y sin usar cubrebocas.

Desde que su fotografía se publicara en redes sociales, varios usuarios se molestaron debido a que los médicos de su especialidad no se encuentran en la primera línea de atención de COVID.

Entonces, el oftalmólogo se justificó diciendo que atiende adultos mayores, pertenecientes a la población de riesgo, y que él podría contagiarlos siendo asintomático.

Tras la revelación de las actividades privadas de Silva, decenas de usuarios pidieron a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) investigar por qué accedió a la vacuna.