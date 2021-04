OPINIÓN. En el 26 Aniversario de la Casa de la Cultura de Progreso

POR EL PROFR. WÍLBERTH GIL COBOS

/ HOY LA COMUNIDAD ARTISTICA Y CULTURAL DE NUESTRA CIUDAD DE PROGRESO CONMEMORA EL 26 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO PARA TODOS Y TODAS AQUELLAS PERSONAS AMANTES DEL ARTE EN UN DÍA COMO HOY 13 DE ABRIL DE 1995,DE LA “CASA DE LA CULTURA” INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 80 X 25 DE NUESTRA CIUDAD Y EN DONDE POR UN CUARTO DE SIGLO LOS PROGRESEÑOS Y NUESTROS VISITANTES HEMOS TENIDO LA OPORTUNIDAD DE ADMIRAR LA PARTE FRONTAL DE LA MISMA CON SU AMPLIA TERRAZA PARA DIVERSOS EVENTOS Y EN LA PARTE INTERIOR LAS DIVERSAS EXPOSICIONES, CONFERENCIAS Y OTRAS ACTIVIDADES QUE AHÍ SE HAN DESARROLLADO.

LA SUPERFICIE DE ESTE RECINTO ES DE 800 Mts. CUADRADOS, SUS INSTALACIONES SE USAN EXPROFESO COMO SALA DE EXPOSICIÓN Y BILIOTECA PUBLICA MUNICIPAL., DENTRO DE LAS ACTIVIDADES QUE AHÍ SE DESARROLLAN ESTAN ESPACIOS PARA DIVERSOS TALLERES, CONFERENCIAS, CINE, TEATRO, EXPOSICIONES DE ARTES PLÁSTICAS Y OTRAS, ASÍ COMO TAMBIEN PARA PRESENTACION DE OBRAS LITERARIAS.

CON TODO LOS ESPACIOS YA SEÑALADOS LA CULTURA Y EL ARTE HAN LOGRADO UN DESARROLLO SOBRESALIENTE? HAN DESPERTADO EL INTERÉS PARA QUE NIÑOS Y JOVENES SE INTERESEN PARA DESARROLLAR ALGUNA APTITUD EN SUS TALLERES?, LAS EXPOSICIONES AHÍ EXPUESTAS SON DE ARTISTAS PROGRESEÑOS O DE FORANEOS? LAS CONFERENCIAS SON DE INTERES PARA LA COMUNIDAD Y SON IMPARTIDAS POR PROGRESEÑOS CONOCEDORES DE LA RIQUEZA CULTURAL E HISTORICA DEL MUNICIPIO?

LA “CASA DE LA CULTURA” ES EL LUGAR QUE NOS HACE RECORDAR QUE “LA CULTURA ES EL CONJUNTO DE BIENES MATERIALES Y ESPIRITUALES TRASMITIDOS DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN A FIN DE ORIENTAR LAS PRÁCTICAS INDIVIDUALES Y COLECTIVAS QUE INCLUYE LENGUA, PROCESOS, MODOS DE VIDA, COSTUMBRES Y TRADICIONES, HÁBITOS, VALORES, PATRONES, HERRAMIENTAS Y CONOCIMIENTOS, PUES LA CULTURA ENCARNA LA VISIÓN DEL MUNDO COMO RESPUESTA A LA REALIDAD QUE VIVE EL GRUPO SOCIAL”

LA CASA DE LA CULTURA DE PROGRESO DURANTE TODOS ESTOS AÑOS Y PESE A NO CONTAR CON UN PRESUPUESTO ESPECIFICO, HA SERVIDO COMO MARCO DE REFERENCIA PARA QUE LOS VALORES LOCALES DEMUESTREN SUS TALENTOS, PERO SE HACE NECESARIO QUE LAS FUTURAS AUTORIDADES BRINDEN UN MAYOR APOYO SOBRE TODO HUMANO Y ECONOMICO PARA LOGRAR ESTE OBJTIVO, Y NO SOLO DEDICARSE A MEJORAR EL INMUEBLE, PUES SI NO SE PROMUEVEN ESTAS ACTIVIDADES NO PODREMOS REMEMORAR EL PASADO, VALORAR EL PRESENTE, Y PROYECTAR EL FUTURO.

SE DICE QUE TODO ESPACIO CULTURAL ARTISITICO O DE OTRA INDOLE SOLO PODRÁ SOBRESALIR SI EN SU MOMENTO LA AUTORIDAD EN TURNO COMO LO FUE DON LUIS SIERRA PEREZ, DECIDEN SACAR ADELANTE ALGO QUE POR AÑOS SE VENÍA SOLICITANDO, Y PARA FUNCIONAR CONTAR SIEMPRE CON EL HUMANISMO IMAGINACIÓN Y SACRIFICIO DE QUIENES HAN ESTADO AL FRENTE DE ELLA Y QUE DEJARON SU HUELLA PARA LA HISTORIA DE LA COMUNIDAD. ASÍ ENUNCIARE A LAS Y LOS DIRECTORES(AS) Y COORDINADORAS QUE HA TENIDO NUESTRA CASA DE LA CULTURA:

PROFRA, MERCEDES RECIO VERA, PRIMERA DIRECTORA (1995)

PINTOR, FERNANDO AVILA PRADO (1995/98 Y 1998/2001)

C.EMILIO RODRIGUEZ ORDAZ+ (2001/2004)

PROFRA. JULIETA MORALES PEDRO (2004/2007)

SRA. ELENA NOVELO CEBALLOS Y PROFRA. NINFA ESQUIVEL PAREDES COORDINADORAS (2007/2010)

LIC. FELIPE MANZANO FRÍAS (2010/2012)

LIC. DANIEL UICAB Y PROFRA, IHAVANY HERNANDEZ GARCÍA (2012/2015)

MAESTRA, MARÍA EUGENIA OLSEN AGUILAR (2015/2018)

PROFRA. ELVIA GONZALEZ PALOMO Y LIC., PATRICIA GPE. ROSADO GONZALEZ. (2018/2021).