OPINIÓN. Equilibrio visual

El poder de atracción de una imagen tiene que ver con lo que vemos, los objetos, las personas o los paisajes, las sombras, los colores, las miradas, y en qué manera están colocados en un encuadre horizontal o vertical.

El lenguaje visual debe de ser claro y deberá guardar una intención para que usted o cualquiera voltee a verlo, interpretarlo o hacerlo suyo.

Por supuesto el fotógrafo decide todo eso, el qué, el cómo, el cuándo o el quién será fotografiado para después archivarlo de manera directa como parte de un documento visual o para exponerlo ante los ojos de conocidos y desconocidos en cualquier tipo de medio.

En temas teóricos de la imagen, la composición es la manera en que decidimos incluir objetos, encuadrarlos y darles un sentido. Si lo justificamos hacia la derecha, izquierda, o si van centrados.

Es un poco como dividir el cuadro de nuestro visor en una cuadrícula y dividir lo que estamos viendo, de tal forma que podamos volverlo atractivo y llamativo a los ojos de cualquiera.

Aunque parezca que hoy estoy escribiendo más como si le estuviera dando una clase técnica de fotografía, en especial sobre la composición y sus distintas reglas, comienzo a relacionar sus valores creativos con la imagen tomada por el fotoperiodista José Pazos de la agencia EFE.

Seguramente usted ya sabe qué es lo que estamos viendo, vaya ya le dio su respectiva connotación y hasta seguramente está pensando en alguna opinión personal con respecto a las casas de campaña instaladas en la Av. Juárez en el centro capitalino.

Vemos al plantón de seguidores y miembros del Frente Nacional Anti AMLO o mejor conocido como FRENAAA quienes decidieron acudir este fin de semana al Zócalo para manifestarse ante Palacio Nacional con la manda de que el presidente Andrés Manuel López Obrador debe de dejar su cargo.

Sin embargo, se llevaron la sorpresa con que policía capitalina salió a las calles a cerrarlas para bloquear el paso de los opositores al actual gobierno, provocando que estos decidieran plantarse en Paseo de la Reforma y la Av. Juárez con casas de campaña y esperar a que les abran el camino para llegar a su objetivo

Un fin de semana rudo para quienes tomaron la decisión de protestar y plantarse allí, aunque estuvieran dentro o no de las casas de campaña.

Las calles mojadas siempre serán una gran opción para hacer foto, su enorme capacidad de reflejar le dan una expansión visual, un complemento o un equilibrio.

Entonces reinterpretó y utilizó el reflejo del agua como si fuera la sociedad mexicana, al menos, el como debería de ser.

Mientras las casas de campaña que vemos al fondo son elementos repetidos, con colores diversos, ni morados, ni rojos, ni verdes, ni blancos, ninguno tiene una intención partidista, solo se acomodaron como resultó el color de las cajas nuevas que fueron abriendo conforme les llegaban a sus manos.

Porque aunque los colores siempre nos dicen algo, aquí no nos dicen nada, más que pluralidad visual.

La división al centro de la imagen entre el charco y el asfalto seco, marca la división social en la que estamos ciclados. Los fifís, los chairos, los pro-AMLO, los anti-AMLO, los corruptos, los no tan corruptos, los conservadores y los liberales, los orgánicos y los inorgánicos (supongo).

Es más, siéntase libre de nombrar cualquier tipo de división.

Estamos tan divididos como el agua y el aceite, y lo peor es que desde el balcón central del Palacio Nacional apenas hace una semana nos invitaban al amor al prójimo, hoy de nueva cuenta estamos siendo avivados a que marginemos a todo aquel que se presente sobre Paseo de la Reforma o Av. Juárez, con o sin casa de campaña, con auto o a pie.

El actual gobierno desde la altura del poder que emana, decide qué sí y qué no, quiénes sí y quiénes no, y no solo desde una postura dictatorial en donde una frase como la de “lo que dice mi dedito” es suficiente, sino que exhorta a sus leales seguidores y simpatizantes que violenten la libertad de expresión de quienes opinan lo contrario.

Los de “arriba” permiten insultos, agresiones verbales y cualquier tipo de afrenta por parte de políticos, periodistas o ciudadanos de a pie a quienes deciden protestar de la forma que fuere.

Cuando la Ciudad de México ha vivido a costa de las miles de manifestaciones de tan diversas causas que han bloqueado calles, avenidas, instalaciones de gobierno y lo que siempre han querido. Una capital que no se cansa de darle voz a todos, sin restricción alguna, sin incluso código de vestimenta, todos van, se paran allí y se expresan.

¿Por qué ellos no?

El extremismo entre la sociedad va en aumento, así como un asfalto mojado y el otro seco. Personalmente y como ciudadana, ojalá pudiéramos FRENAR la polarización social en la que vivimos o comenzamos a vivir.

FRENAR la ignorancia, la desinformación, el fanatismo, el miedo, el silencio, las diferencias, la hostilidad, la violencia, la superioridad o inferioridad, el desinterés y el abuso de poder, para pasar a pensar en nuestro país como un espacio donde convivimos hombres, mujeres, niñas y niños diariamente, que salimos a trabajar para construir un patrimonio digno según nuestro esfuerzo y preparación.

Ojalá tuviéramos más líderes que se pararan en las calles, queriendo sumar y no restar, que sean escuchados, aunque piensen diferente, porque eso también es México, un país plural y lleno de diversidad, pero de las que se respeta y se sale adelante.

Que fuéramos como una foto en donde cuidemos la composición, donde todos los días salgamos a hacer de nuestro país una bella imagen para que se disfrute y se viva, con todo y sus diferencias.

La fotografía también ayuda a la memoria colectiva y estas casas de campaña que hoy critican, también fueron fotografiadas así en todo Paseo de la Reforma durante meses enteros, por no aceptar una derrota.