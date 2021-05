OPINIÓN. ¡Feliz Día del Niño!

POR EL PROFR. WILBERT GIL COBOS

FELICIDADES a todos los niños y niñas en este día dedicado a festejarlos, y que nos hacen recordar que nosotros también fuimos niños y hoy ya en la adultez podemos reflexionar para decir: “QUE LA NIÑEZ ES UN TIEMPO DE INOCENCIA, SON PELDAÑOS MUY ALTOS Y HUELLAS DE PISADAS PEQUEÑAS.

ES UN MÁGICO LUGAR DE SUEÑOS, DONDE TODO ES POSIBLE, YA QUE LO QUE LE DEMOS A UN NIÑO HOY, ELLOS LO DEVOLVERÁN A LA SOCIEDAD MAÑANA”

Porque los niños son la luz de todos los días, el motor que nos da las fuerzas para levantarnos todas las mañanas y seguir remándola, porque al mirarlos y observarlos correr, jugar y hablar, se puede ver toda esa inocencia que llevan, esos ojos que brillan y reflejan un alma pura y transparente, de quien no tiene maldad, de quien todavía no se ha contaminado en la vida, quizá sea porque todavía no saben lo que son las responsabilidades ni las tristezas en la vida, y no son conscientes de las rivalidades o de las dificultades.

Si hay algo lindo que tienen los niños, son esa frescura y esa espontaneidad para poder expresar todo lo que les pasa, lo que sienten, lo que les gusta y lo que nos les gusta, de sorprenderse por cada cosa nueva que experimentan, no importa cuál sea el grado de sencillez que estas tengan. Cuanta falta nos hace a los adultos entonces ser un poco niños, para no olvidar lo que alguna vez fuimos, y lo que verdaderamente importa en esta vida.

Por todo eso y mucho más, nunca hay que desestimar a un niño, por más pequeños que ellos sean, porque tienen muchas cosas que enseñarnos a los adultos, y bajo ningún punto, podemos privarle a ellos el tiempo y el espacio, el respeto por la edad que tienen, el deseo innato que llevan de explorar y de expresarse, de jugar y de disfrutar día a día.

Lo que uno ama en la infancia se queda en el corazón para siempre, así recordaremos mañana las imágenes que se quedaron grabadas en el álbum de nuestra mente como fotografías, como escenarios a los que no importa el tiempo que pase, pues uno vuelve y recuerda.

La infancia es pues esa etapa maravillosa donde no hay pasado, no hay futuro; solo un presente que se mira con inocencia e ilusión y por eso todo niño es un artista porque cree ciegamente en su propio talento y no tiene miedo a equivocarse.

El problema es cómo seguir siendo Artista, una vez que se crece.

Por todo lo expresado tengamos siempre presente que un NIÑO es el tesoro más grande del mundo, por eso hay que cuidarlos con el ejemplo para que mañana sean HOMBRES y MUJERES de bien.

Feliz día del NIÑO.