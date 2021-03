OPINIÓN. Nuestras vacaciones de Primavera, pasado y presente

Por el Profr. Wílbert Gil Cobos

DE CONFORMIDAD CON EL CALENDARIO DEL CICLO ESCOLAR 2020/ 2021, MAÑANA CONCLUYEN LAS LABORES ESCOLARES ATÍPICAS QUE ESTÁN VIVIENDO NUESTRA NIÑEZ Y JUVENTUD Y CON ELLO SE DA PASO A LAS VACACIONES DE PRIMAVERA.

LO ANTERIOR ES SOLO PARA REMEMORAR LO QUE HASTA HACE DOS AÑOS SIGNIFICABAN ESTAS VACACIONES TANTO PARA LOS ALUMNOS SUS MAESTROS Y PARA NUESTRA COMUNIDAD.

PORQUE ERA UNO DE LOS DOS PERÍODOS DONDE SE TRASTOCABA LO COTIDIANIDAD DE NUESTRAS VIDAS, YA QUE AUN CUANDO ERA UN PERÍODO CORTO DE DESCANSO SERVÍA DE MUCHO DE MANERA MUY ESPECIAL AL COMERCIO QUE CON SUS VENTAS REPONÍA PARTE DE SUS DEUDAS Y ASÍ TENER CAPITAL PARA COMPRAR PRODUCTO.

Y PARA LA POBLACIÓN EN GENERAL TENÍA UNA GRAN IMPORTANCIA PORQUE LAS FAMILIAS LO APROVECHABAN PARA SALIR DE LA RUTINA DIARIA, COMO ERA EL DE ASISTIR A LOS BAÑOS DE PLAYA, ACUDIR A LA FERIA DEL MALECÓN AUNQUE SEA PARA OBSERVAR CÓMO SE DIVERTÍAN LO QUE PODÍAN CON LOS JUEGOS MECÁNICOS QUE SE INSTALABAN EN ESE LUGAR, O VIENDO COMO OTROS SE DELEITABAN CON LOS GRANIZADOS O CHURROS, EN FIN ERAN DÍAS DE FIESTA QUE RESULTABAN INOLVIDABLES PARA MUCHOS PORTEÑOS, ACLARANDO QUE ESTO MISMO SUCEDÍA EN LOS PUERTOS DE CHICXULUB, CHELEM Y CHUBURNÁ, COMISARÍAS DEL MPO.

PERO ESTE AÑO AL IGUAL QUE EN EL ANTERIOR PASADO SOLO PODREMOS HACER REMEMBRANZAS DE AQUELLOS TIEMPOS , POR LA CONTINGENCIA SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19,QUE TODAVÍA REPRESENTA UN SERIO PROBLEMA DE SALUD.

SI BIEN ES CIERTO QUE NO IMPONDRÁN UN CONFINAMIENTO COMO EL AÑO PASADO , LAS AUTORIDADES DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO HAN ORDENADO EL CIERRE DE LAS PLAYAS DE LOS MALECONES TRADICIONAL E INTERNACIONAL , SIN AFECTAR A LOS RESTAURANTES UBICADOS EN DICHA ZONA, LAS MARINAS CONTINÚAN ABIERTAS, ESTAS MEDIDAS SON BIEN RECIBIDAS, AUNQUE CAUSARA EXTRAÑEZA QUE NO SE CERRARÁN LAS PLAYAS DE LOS PUERTOS DE CHICXULUB, CHELEM, Y CHUBURNÁ, LO QUE HA GENERADO UN GRAN MALESTAR A ENTRE QUIENES POR ESTOS DÍAS BUSCABAN MEJORAR SU ECONOMÍA A TRAVÉS DEL TRABAJO INFORMAL Y PODER RESOLVER LAS NECESIDADES POR LAS QUE ESTÁN PASANDO CON SUS FAMILIAS PORQUE DURANTE ESTAS DOS SEMANAS NO CONTARÁN CON NINGÚN INGRESO.

OJALA QUE LOS GOBIERNOS ESTATAL Y MUNICIPAL MEDIANTE UN CENSO QUE DEBEN TENER BRINDEN ESE APOYO ECONÓMICO QUE SE REQUIERE Y URGE.

EL CIERRE DE NUESTRAS PLAYAS ERA ALGO QUE LA SOCIEDAD PORTEÑA, PERSONAS DEL SALUD Y RELIGIOSO RECOMENDABAN, CON UNA JUSTA RAZÓN, PUES BASTA CONOCER QUE DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2020 HUBIERON 571 VECINOS CONTAGIADOS Y DEL 1 DE ENERO HASTA EL 24 DE MARZO YA HAN SIDO CONTAGIADOS 325 PROGRESEÑOS.

LA PREGUNTA PARA FINALIZAR ES LA SIGUIENTE: AL NO CERRAR LOS OTROS PUERTOS DEL MUNICIPIO NO HABRÁ UN MAYOR NÚMERO DE CONTAGIOS DESPUÉS DE LAS VACACIONES PORQUE LOS VISITANTES QUE COMÚNMENTE LLEGABAN AL PUERTO SE VOLCARÍAN HACÍA ESAS COMUNIDADES.

NO PERDAMOS DE VISTA QUE EN EL MUNICIPIO SOLAMENTE UN POCO MÁS DE 7,000 ADULTOS MAYORES RECIBIERON LA PRIMERA DOSIS CONTRA EL COVID-19- , Y POR LO TANTO LOS OTROS POCO MÁS DE 50,000 HABITANTES TODAVÍA ESTÁN EXPUESTOS A SER CONTAGIADOS.