OPINIÓN. Progreso no puede parar

Por Oscar Pérez Guillermo

JULIÁN ZACARÍAS DEBERÁ REDOBLAR ESFUERZOS A PARTIR DE HOY 1 DE SEPTIEMBRE PARA SUPERAR LO LOGRADO DURANTE LA PASADA ADMINISTRACIÓN

Hoy se escribe una nueva historia en la política de este municipio. Y no es para menos, debido a que este miércoles 1 de septiembre se inicia oficialmente una nueva administración reelecta, encabezada por Julián Zacarías Curi.

La administración 2021-2024, al igual que el edil progreseño, están marcando una pauta en la historia de nuestra ciudad y puerto, pues los ciudadanos han determinado un antes y un después de Julián Zacarías.

No olvidemos que Julián Zacarías hizo historia por vez primera en 2018 al convertirse en el primer alcalde de este municipio postulado por el PAN y ahora nuevamente repite la historia, pues logró la reelección, algo que nunca había conseguido ningún político local, por lo que continuará al frente de la Comuna hasta 2024.

Hoy los ciudadanos lo reconocen sobre todo porque tuvo importantes aciertos a lo largo de los últimos tres años, a pesar de la pandemia del Coronavirus Covid-19.

Es sabido que muchos alcaldes y municipios no avanzaron durante lo que va de la pandemia, pero en Progreso la historia fue diferente, porque su alcalde no se cruzó de brazos y se propuso seguir trabajando y comenzar un proceso -que aún continúa- para sacar adelante a Progreso.

Julián hizo todo lo contrario: pidió apoyo al gobernador, realizó gestiones ante empresarios y ante el gobierno federal y continuó con su trabajo como alcalde del municipio.

Los resultados están a la vista. Pese a las críticas de sus opositores -que siempre estarán en su papel de señalar los errores-, Julián Zacarías ha continuado su trabajo y así lo demostró al lograr su reelección gracias a un mayoritario voto ciudadano.

La implementación del nuevo servicio de recolecta de basura, remodelación de parques y espacios deportivos, la remodelación del malecón internacional para convertirlo en un atractivo turístico, las gestiones para la realización de obras de Sedatu en Progreso y comisarías, la repavimentación récord de calles y la rehabilitación del sistema de agua potable son, por señalar algunas, las obras que hoy están marcando la diferencia.

Al igual que en su momento lo hizo el fundador de Progreso, Juan Miguel Castro Martín, hoy los progreseños somos testigos, 150 años después, de una nueva historia al ver un nuevo inicio en nuestro municipio de la mano de una administración panista que en opinión de los ciudadanos, está dando resultados positivos.

Algunos incluso comparan a Progreso con Mérida, la ciudad capital, que desde que tiene gobiernos panistas ha salido adelante de manera notable como una ciudad limpia, moderna y cosmopolita.

Si bien no falta mucho trabajo para llegar a eso, la nueva administración 2021-2024 deberá redoblar esfuerzos para atender todas las necesidades que hay en nuestro puerto, es importante que los ciudadanos sigan vigilantes para señalar, cuestionar y exigir a las autoridades no bajar la guardia, pues en estos tres próximos años deberán superar con creces los logros de la pasada administración.

Muchos recuerdan las palabras del propio Julián Zacarías en octubre de 2019, en el marco la ceremonia por el 80 aniversario del PAN cuando se refirió a los pasados alcaldes: «Cada alcalde que pasa forma parte de la historia de Progreso, pero puedes pasar cual estrella fugaz, pero también puedes dejar un legado… al menos yo les voy a asegurar que el siguiente alcalde, va a tener mucho trabajo por hacer para superar lo que estamos consiguiendo».

Hoy es el propio Julián Zacarías ese «siguiente alcalde» al que el mismo se refería y hoy deberá trabajar mucho más para superar el trabajo que ha realizado.

Bien lo comentan muchos ciudadanos: «Progreso no puede parar» y esperemos que el alcalde reelecto no pare y continúe en su dinámica de trabajo que hoy lo destaca por encima de muchos otros gobernantes no solo de Yucatán, sino de todo México. (Progreso, Yucatán a 1 de septiembre de 2021)