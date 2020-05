Ordenan toque de queda en Progreso para reducir contagios por Coronavirus

DESDE ESTE MARTES 5 DE MAYO NO SE PODRÁ SALIR A LAS CALLES DE 7 DE LA NOCHE A 5 DE LA MAÑANA. LA MEDIDA ESTARÁ VIGENTE HASTA EL 18 DE MAYO / DETERMINA EL CABILDO DE PROGRESO APLICAR NUEVAS MEDIDAS Y RESTRICCIONES A LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE REDUCIR LOS CONTAGIOS POR COVID-19 / NO SE PODRÁ REALIZAR EJERCICIOS AL AIRE LIBRE LAS 24 HORAS DEL DÍA

PROGRESO.– El alcalde Julián Zacarías Curi anunció esta noche el toque de queda para Progreso y sus comisarías a partir de este martes 5 de mayo y hasta el 18 de mayo de 2020, desde las 7 de la noche hasta 5 de la mañana, con el fin de reducir la movilidad en todo el municipio y reducir el número de contagios por Coronavirus.

A través de sus redes sociales, el presidente municipal dio lectura al acta de Cabildo, en donde los regidores del Ayuntamiento aprobaron nuevas medidas y restricciones en el marco de la emergencia sanitaria que afecta a este puerto, a Yucatán y al mundo entero.

El presidente señaló «no quiero alarmarles… pero el Covid-19 no es un juego, está cobrando vidas y yo seguiré trabajando para proteger la salud de todas y de todos», señaló al advertir que las nuevas medidas son obligatorias y se aplicarán sin excepción.

También señaló que los casos de Covid que hay actualmente, son de gente de Progreso, es gente de aquí, no son extranjeros, de ahí que hay que cuidarnos, insistió.

ARRESTO Y MULTA…

El alcalde advirtió que quien falte a estas nuevas disposiciones, será infraccionado y arrestado conforme a los plazos establecidos en el Bando de Policía y Buen Gobierno Municipal. Las medidas estarán vigentes durante 14 días, y al finalizar, se valñorará si se amplían o se suspenden, con base en la participación ciudadana y el estado de la pandemia en el municipio.

El edil hizo un balance las acciones recientes realizadas en su administración frente a la pandemia y detalló que ante el clamor generalizado de los habitantes de Progreso se determinó tomar estas difíciles nuevas medidas con el fin de que reducir los contagios.

Recordó que actualmente hay 4 casos confirmados en Progreso, pero pareciera que hay gente que no cree en el virus y no cumple con las medidas sanitarias.

NUEVAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ANTE COVID…

Indicó que las nuevas medidas aprobadas por el Cabildo son:

* Se restringe el transito peatonal y de vehiculos, así como de transporte público de 7 pm a 5 am. La excepción son los taxis, que podrán seguir operando normalmente en caso de prestar algun servicio o apoyar alguna emergencia.

Detalló que se pondrá especial énfasis en la empresa Autoprogreso para que cumpla estas medidas, así como las disposiciones sanitarias y que transporte hacia el puerto únicamente personas que requieren venir por razones de trabajo.

* Quienes deseen entrar a Progreso, podrán hacerlo, pero demostrando que llegan a trabajar. Deberán mostrar identificación en los filtros sanitarios.

* Solo podrán circular después de las 7 de la noche unidades de servicios públicos, médicos, militares, policíacos, operativos del puerto y termminal remota, transporte de carga, todos debidamente rotulados y con personal debidamente acreditado e identificado. repartidores de farmacias y otros giros esenciales también podrán laborar previa acreditación y cumpliendo todos con las medidas sanitarias de rigor.

* Añadió que giros y actividades esenciales, como proveedores que llegan en vehiculos particulares deberán notificar sus visitas al Ayuntamiento mediante la Dirección de Mercados, señalando días y horarios de entregas. Se dispondrán dos carriles de acceso al municipio, uno para unidades esenciales y otro para particulares.

Todos deberán mostrar identificación, informar lugar y motivo de la visita para poder pasar el filtro.

* Se ordena el cierre de negocios desde las 6 de la tarde, hasta las 5 de la mañana del día siguiente, con excepción de instalaciones de gobierno, gasolineras, funerarias, farmacias, clínicas y hospitales.

* Restaurantes y cafeterías solo podrán vender con servicio a domicilio y se vigilará que cierren puntualmente a las 10 de la noche, pues hay casos de negocios que no cierran a las 10 y siguen operando a puerta cerrada hasta más tarde. De igual forma deberán informar cuántos repartidores están laborando. La gente no podrá salir para ir a recoger comida a los establecimientos.

* Se prohiben reuniones de todo tipo desde las 7 pm hasta 5 am del día siguiente. No reuniones familiares ni vecinales en la calle, ni en la puerta de sus casas. Deberán estar dentro de sus hogares a partir de las 7 de la noche.

No podrán estar en espacios publicos, instalaciones publicas y ni playas.

* No se podrán realizar caminatas ni deportes o ejercicios en exteriores publicos las 24 hrs del dia incluyendo las playas.