Otra «ex priista» busca la candidatura de Morena en Progreso

AUMENTA A NUEVE EL NÚMERO DE ASPIRANTES A LA NOMINACIÓN MORENISTA EN ESTE PUERTO / LA NUEVA ASPIRANTE, TAMBIÉN HIZO CAMPAÑA CON LOS CANDIDATOS DEL TRICOLOR Y AHORA CRITICA AL «PRIAN»



PROGRESO.– El número de interesados por la candidatura de Morena a la alcaldía de Progreso sigue en aumento, pues ayer en Mérida, se dio a conocer el nombre de la joven Karla Nataly Núñez Cámara como la aspirante número nueve a esa nominación por el Partido de Regeneración Nacional.La joven progreseña acudió al Comité Estatal de Morena, en la ciudad capital, donde manifestó sus intenciones de contender internamente por la candidatura morenista.Según se informó, Karla Nataly es psicóloga de profesión y como todos los anteriores, se tomó la foto con el presidente estatal de Morena, Mario Mex Albornoz.Al igual que la mayoría de los interesados en esa candidatura, esta joven aspirante también fue priista, pues fue activa colaboradora en la pasada campaña de 2018 del partido tricolor, en donde colaboró con la candidata perdedora -hoy funcionaria estatal-, Carmen Ordaz Martínez.«La joven aspirante acudía a las caminatas y portaba con orgullo la camiseta priista», recordaron varios políticos locales al enterarse de esta nueva «trapecista» política. Incluso varios morenistas de este puerto nos enviaron las imágenes que acompañan esta nota en donde se observa a la joven haciendo campaña en el PRI.En este puerto la noticia de las aspiraciones de esta «ex priista» causó muchos comentarios, pues muchos consideran que se olvidó de su pasado tricolor al lanzar críticas al partido donde participó.Esto debido a que en declaraciones a medios de Mérida, Karla Nataly Núñez, aseguró que «la gente de Progreso está cansada del prianismo, de las mentiras de siempre, y de las candidaturas que generan división y no unidad».«En el puerto la gente está cansada del prianismo, de las mentiras de siempre, le hemos brindado nuestra confianza y nos han defraudado, las calles están más intransitables que nunca, las comisarías abandonadas y tenemos un alcalde que vive lejos de la realidad progreseña, es momento de que en verdad los ciudadanos hagamos algo, y dejemos de ser espectadores», comentó según las publicaciones de medios meridanos.Con esto, ya son nueve los aspirantes que han manifestado su interés en la candidatura, aunque Morena no ha abierto oficialmente su registro.Los otros son, Juan Medina Rejón, ex funcionario Turquesa en la pasada administración de José Cortés; la también expriista Jessica Saidén Quiroz, hija del secretario de la SSP, Luis Saidén Ojeda; el ex priista Martín Esaú Velazquez Sosa, sin trayectoria política, pero con capital económico e hijo del empresario pesquero Martín Velazquez; María Mercedes Arjona Euán, nuera del ex alcalde turquesa José Cortés; y Carlos Macedonio León Zapata, ex colaborador panista y actual comisario municipal de Chicxulub Puerto y el volquetero ex priista Francisco Javier Góngora Domani, actual líder sindical de Catem, organismo ligado a Morena y Martha Villanueva Heredia, conocida operadora del delegado federal Joaquín Díaz Mena, aunque con nexos con la pasada administración turquesa de José Cortés.También aspira el doctor Leandro Raúl Alvarado Naal, veterano morenista y ex candidato de Morena en las pasadas elecciones, quien prácticamente es el único «morenista fundador» que aspira a la candidatura por Progreso.En Facebook, ayer publicamos un sondeo con la siguiente pregunta:

⚠️#ENCUESTA:⚠️ En tu opinión, ¿Quién crees que es la mejor opción para representar a Morena en la próxima elección por la alcaldía de Progreso?. (La lista está en orden alfabético). (visita la encuesta en https://www.facebook.com/groups/ProgresoHoy)

Hasta las 11:20 de este sábado, los tres primeros lugares son: (Karla Nataly no fue incluida ayer pues fue hasta hoy que trascendió su aspiración en Morena)

1. Martín Esaú Velazquez Sosa con 266 votos

2. Jessica Saidén Quiroz, con 144 votos

3. Leandro Raúl Alvarado Naal, con 106 votos.