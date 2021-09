Otro recolector de Prolimpia lesionado: se le rompió bolsa con vidrios y piedras

PROGRESO.- El titular de la Dirección de Residuos Sólidos, Prolimpia; Emilio Javier Góngora Ortegón, exhorta a la ciudadanía a no embolsar determinados artículos debido a que pueden ocasionar accidentes como el de esta mañana en el que uno de los trabajadores tuvo una lesión durante su jornada laboral.

Informó que el señor Ángel Antonio Hernández Méndez, resultó con una herida en la cabeza debido a que al momento de levantar la bolsa de basura de un usuario de la ruta Poniente, calle 37 entre 88 y 86, se rompió al momento de ser levantada pues contenía en su interior piedras y vidrios.

Este accidente se registra a poco más de un mes de otro percance que dejó lesionado a otro recolector, el cual sufrió amplia cortada con un vidrio tras levantar una bolsa de basura en un predio de este puerto. En ese ocasión, el alcalde Julián Zacarías pidió a los habitantes no embolsar cristales para evitar accidentes, pero ahora ocurrió de nuevo.

“Cuando le pedimos a la sociedad que no embolsen todo, es por este tipo de situaciones que deseamos evitar, no por pesadez u ocurrencia, los trabajadores ponen todo su esfuerzo para mantener esta ciudad y sus comisarías limpias, y debemos ser empáticos con sus labores para evitar accidentes o lesiones” subrayó Emilio Góngora.

Informó que Hernández Méndez fue atendido de manera inmediata, le dieron cinco puntadas y actualmente se encuentra en observación en las instalaciones del Centro de Salud.

“Reitero, solicitamos el apoyo de la ciudadanía para no embolsar cristales, troncos, piedras, u objetos de metal de forma punzocortante, pues aún con el equipo necesario, este tipo de artículos pueden ocasionar accidentes que, en estos momentos no fue tan desafortunado, pero que no deseamos que no ocurra algo de mayores consecuencias” finalizó.

Tras los hechos, habitantes de este puerto también pidieron a las autoridades dotar a todos los trabajadores de equipos de seguridad, uniformes, botas y guantes, al parecer porque son recién contratados y aún no cuentan con esos equipos.