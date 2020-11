Participa Julián Zacarías en actividades por el Día Mundial de la Diabetes

PROGRESO.– En el marco del día mundial de la diabetes, el alcalde Julián Zacarías Curi, participó en las pláticas informativas de nutrición y circuito de stands que organizó el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) a fin de sensibilizar a la ciudadanía sobre la prevención de esta enfermedad a través de una alimentación sana y balanceada.

Zacarías Curi fue recibido por la coordinadora del Programa Estatal Eje Nutricional del DIF Yucatán, Mariel Aguayo Buentello y por la directora del DIF municipal, Magdalena Herrera Miranda, quien señaló que esta actividad se suma a la jornada de pláticas que la Dirección de Salud implementó la semana pasada para crear conciencia sobre los riesgos y la prevención oportuna de la diabetes.

Los puntos que se desarrollaron durante la exposición fueron la tipología, síntomas y las estrategias para prevenir y tratar la enfermedad, la importancia de una buena alimentación, y la demostración de la cantidad de azúcar contenida en los alimentos procesados.

Por su parte, el alcalde indicó: “nos hemos sumado a estas actividades, en favor de la sociedad en general, ya que como sabemos Yucatán cuenta con elevados índices de casos de diabetes, por ello es sumamente importante difundir y utilizar las herramientas a nuestro alcance para que nuestra salud se encuentre en óptimas condiciones”.

También precisó que tanto la dirección de salud como el DIF Municipal cuentan con los servicios de nutrición para orientar a la ciudadanía en estos temas, por lo que de requerirse una consulta gratuita en esta última institución se puede agendar una cita al 969 103 68 57 o acudir a las oficinas ubicadas en la calle 39 x 144 y 12 en la colonia Feliciano Canul Reyes, de lunes a viernes en un horario de 8 a.m. a 2 p.m. y sábados de 8 a.m. a 11 a.m.

“Es muy importante que nos informemos y mantengamos una alimentación adecuada, nadie está exento de padecer estas enfermedades por lo que seguiremos acercando estas actividades a la población, tanto para generar conciencia como también para reducir los números de casos en nuestro Estado” señaló el alcalde.

Finalmente, como parte del Programa municipal de despensas para Familias en Situación Vulnerable, el edil aprovechó su visita para realizar la entrega de apoyos alimentarios, los cuales benefician mensualmente a cien familias progreseñas con productos básicos nutricionales.