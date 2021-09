Participan 20 mujeres de Progreso en taller de fabricación de piñatas

PROGRESO.– Con todas las medidas sanitarias y la disposición de aprender, veinte mujeres de diversas colonias de Progreso, iniciaron este lunes el taller de piñatas que impartirá el Instituto Municipal de la Mujer (IMM) durante tres meses en sus instalaciones.

Para darles la bienvenida, la titular de dicho instituto, María Mercedes Arjona Euán agradeció el interés de las nuevas alumnas, pues resaltó: “se tiene una idea errónea de este taller; muchas personas lo minimizan sin darse cuenta que éste ayuda no solo a preservar una tradición, sino también a mejorar la estimulación cognitiva de quienes las realizan y, en un futuro no muy lejano, a ejercer un oficio que les ayudará a generar ingresos”.

Y agregó: “el alcalde Julián Zacarías Curi confía en los múltiples beneficios que este taller brindará a las progreseñas, y por ello dio las facilidades para que hoy ustedes cuenten con su material de manera gratuita y solo se preocupen por asistir y aprender”.

Durante el inició también les dio la bienvenida el Coordinador de talleres, el maestro Jesús Alberto Colorado Cobos, quien les explicó que las técnicas que aplicarán son nuevas y van enfocadas a a entregar mejores trabajos, sobre todo de cara a la temporada navideña.

Una de las mujeres que reconoció los beneficios que brinda el taller es la señora Olga Livia Cetina, “yo ya llevó más de seis años participando en el taller, y gracias a lo que he aprendido he podido hacer mis propias piñatas y venderlas. El ambiente en el grupo es respetuoso, con todas mis compañeras me he llevado bien. Yo recomiendo a las mujeres que le den la oportunidad al taller y se inscriban”, expresó la experimentada alumna.

Finalmente, Arjona Euán adelantó que esta actividades es una de varias que estará impartiendo el instituto, “este taller permanece gracias a los comentarios e intereses que externaron las progreseñas a la Brigada Naranja. De ese mismo modo, el siguiente mes iniciaremos con dos nuevos grupos de crecimiento, uno está enfocado al manejo de redes sociales y el otro a computación. En los próximos días daremos a conocer los requisitos para que las mujeres aprovechen estas oportunidades”.