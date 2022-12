Pasajeros del Disney Magic disfrutaron de los atractivos turísticos de Yucatán

Con 2,549 pasajeros a bordo y 1,012 tripulantes el crucero de la naviera Disney Cruise Line arribó de nueva cuenta a la costa yucateca. / De enero a noviembre de este año, Yucatán ha recibido un total de 86 cruceros con 179,054 pasajeros

PROGRESO.– La actividad de cruceros en Yucatán continúa trayendo turistas de alto poder adquisitivo que dejan una alta derrama económica, impulsando los empleos de las familias progreseñas y el desarrollo de nuestro estado, tras recibir nuevamente el crucero “Disney Magic” que trajo un total de 2,549 pasajeros a bordo y 1,012 tripulantes al puerto yucateco para disfrutar de las bellezas y cultura del estado.

Proveniente de Galveston, Texas, Estados Unidos, este crucero de la naviera Disney Cruise Line arribó a las 6 de la mañana a la Terminal Internacional de Cruceros en el Puerto de Altura de Progreso, desde donde zarpará hacia Cozumel con 3,561 personas a bordo, y finalmente retornará al estado norteamericano.

El pasado 22 de noviembre, Yucatán recibió por primera vez al crucero Disney Magic, gracias a la estrategia que encabeza el Gobernador Mauricio Vila Dosal para promover los atractivos del estado y mejorar las condiciones de Progreso para que cada vez más cruceros lleguen a la entidad, como esta embarcación de lujo que en esa ocasión trajo a un total de 3,611 personas a bordo,

De enero a noviembre de este año, Yucatán ha recibido un total de 86 cruceros con 179,054 pasajeros, cifra que ha colocado a Progreso en el séptimo lugar nacional en arribos de cruceros.

También en este año se registraron los primeros arribos de los cruceros: World Voyager de la naviera Mystic Cruises (6 de enero); Ocean Voyager de la naviera American Queen Voyages (9 de enero); Norwegian Prima de la naviera Norwegian Cruise Line (29 de octubre); Disney Magic de la naviera Disney Cruise Lines (22 de noviembre); Le Bellot de la naviera Ponant (9 de diciembre) y Radiance of the Seas de la naviera Royal Caribbean Cruise Line (15 de diciembre).

Para el 2023 se tiene programada la llegada de 79 cruceros más que traerán 197,600 pasajeros, entre ellas, nuevamente el crucero Disney Magic que regresa el 25 de enero, el 15 de febrero, el 30 de marzo y el 4 abril; lo que refrenda la confianza de la industria naviera en Yucatán para incluir a la entidad en sus itinerarios.

Cabe recordar que Yucatán está en su mejor momento con la reactivación de este sector acompañado de un fuerte esfuerzo de Vila Dosal por mejorar la infraestructura de puerto Progreso, lo que ha permitido la llegada de grandes cruceros, como el de lujo de Disney Wonder que recibió el año pasado el Gobernador, fomentando a través de este tipo de turismo, una importante derrama económica en beneficio de las familias locales que dependen de este rubro.

La actual administración ha apostado por la transformación de Progreso para ofrecer nuevos atractivos y experiencias para los visitantes como el recién inaugurado Museo del Meteorito «El origen de la nueva vida”, espacio recreativo que da a conocer a sus visitantes la historia biológica desde el impacto del meteorito hace 66 millones de años, el Sendero Jurásico que expone dinosaurios de diferentes especies, la mayoría de tamaño real y con tecnología robótica.

En equipo con el Gobierno federal se ha realizado la remodelación de los parques de las comisarías de Chicxulub, Chuburná y Chelem, la remodelación del Malecón de Progreso y de la Casa de la Cultura, así como se creó el Callejón del Amor.

Así como se han destinado más de 25 millones de pesos para mejorar la infraestructura de agua potable, donamos camiones recolectores de basura, motos para hacer los cobros de este servicio y contenedores de basura, así como la repavimentación de más de 33 kilómetros de calles en conjunto con el Ayuntamiento y la entrega de ambulancias y patrullas para la seguridad del municipio.