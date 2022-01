Personal de salud de áreas Covid recibirán vacuna de refuerzo contra el Coronavirus

-La SSY informó que este proceso se llevará a cabo los días 10 y 11 para trabajadores de hospitales públicos en los mismos nosocomios y el 12 y 13 de enero para los de hospitales privados que cuentan con áreas Covid, quienes serán vacunados en el Hospital Militar Regional de Especialidades (HMRE).

Mérida.- Los días 10 y 11 de enero, personal de salud de primera y segunda línea de atención de los hospitales públicos del estado recibirán la vacuna de refuerzo contra el Coronavirus en sus mismos nosocomios, mientras que al personal que atiende las áreas Covid de los hospitales privados se les aplicará la tercera dosis el 12 y 13 de enero en el Hospital Militar Regional de Especialidades (HMRE), informaron la Secretarías de Salud de Yucatán (SSY) y del Bienestar.

Las vacunas refuerzo que se aplicarán al personal de salud de los hospitales públicos y privados que atienden área Covid pertenecen a la farmacéutica AstraZeneca.

De acuerdo con lo programado, el proceso de vacunación iniciará el lunes 10 y concluirá el martes 11 de enero para el personal de salud que trabaja en hospitales públicos pertenecientes a la SSY, los Institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), así como del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán (HRAEPY). La aplicación de la dosis se llevará a cabo en sus mismos centros de trabajo.

Mientras que el miércoles 12 y jueves 13 de enero se administrará la vacuna al personal de salud que atiende las áreas Covid de los hospitales privados, labor que se llevará a cabo en el Hospital Militar Regional de Especialidades (HMRE) de Mérida.

La SSY y la Secretaría del Bienestar hace un llamado al personal de salud de los hospitales privados que no prestan servicios en las áreas Covid a evitar presentarse al HMRE para no generar aglomeraciones, pues no se les vacunará y únicamente se hará con quienes cumplan con el requisito antes mencionado.

Hay que recordar que, desde noviembre pasado están abiertos en Yucatán módulos de vacunación permanentes ubicados en Mérida y en el interior del estado, que tienen un horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas.

Para el caso de Mérida los módulos de vacunación se ubican en el Centro de Salud Urbano de la colonia Santa Rosa de la SSY, la Unidad de Medicina Familiar 59 del Instituto Mexicano del Seguro Social y la Unidad de Medicina Familiar del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) en la colonia Lindavista.

En el interior del estado, los módulos están ubicados en el Hospital General de Tekax y el Centro de Salud de Ticul. En Valladolid, en el Almacén Jurisdiccional de Vacunología; en Izamal, en el Hospital Rural; en Motul, en el Hospital General de Subzona No. 3 y en Tizimín, en el Centro de Salud.