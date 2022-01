Personal de salud de hospitales públicos comenzó a recibir, este lunes, la vacuna de refuerzo contra el Coronavirus

– La SSY informó que este proceso se lleva a cabo los días 10 y 11, para trabajadores de hospitales públicos, en los mismos nosocomios, y 12 y 13, en el Militar Regional de Especialidades (HMRE), para el personal de los privados.

Mérida.- De acuerdo con lo programado, este lunes, el personal de primera y segunda líneas de atención de los hospitales públicos del estado comenzó a recibir las dosis de refuerzo contra el Coronavirus, en sus mismos nosocomios, informó la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY).

Para continuar con la estrategia de vacunación en el estado, trabajadores de los hospitales públicos pertenecientes a la SSY, los Institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), así como del Regional de Alta Especialidad de la Península (HRAEPY), comenzaron a recibir la dosis de refuerzo en sus centros de trabajo, proceso que se lleva a cabo sin retrasos ni interrupciones.

Tal fue el caso del enfermero del Centro de Salud Urbano de Mérida, Jesús Mex Cuytún, quien este día recibió la dosis de refuerzo de la farmacéutica AstraZeneca y, también, ha sido parte de la primera línea de atención del área Covid, con lo cual ha contribuido a combatir esta enfermedad con todo su empeño.

“Es una gran fortuna recibir esta dosis de refuerzo porque, de esa manera, nosotros, como personal de salud de primera línea, podemos continuar con nuestras labores, a fin de ayudar a todas las personas que han contraído este virus y que, por alguna razón, han tenido que ser hospitalizadas. No ha sido fácil ni para nosotros ni para los pacientes; sin embargo, tenemos el respaldo de estar vacunados y sólo así hemos podido salir adelante” explicó.

En este marco, el enfermero de 35 años de edad aseguró que el proceso de vacunación ha sido muy bien organizado y eficiente, por lo que dijo sentirse conforme con el excelente trato, por parte de las y los profesionales de la salud, que también contribuyen a aplicar la dosis de refuerzo en esta fase.

Todos tenemos que hacer nuestra parte para salir adelante de la pandemia. Mucha gente se relajó durante las fiestas decembrinas, pero nadie debe olvidar que el virus sigue presente entre nosotros y, por ello, es de suma importancia que todas las personas se vacunen, porque de otra forma, podríamos terminar hospitalizados, relató Mex Cuytún.

Para finalizar, el también padre de familia hizo una invitación a vacunarse para todas las personas, ya que los contagios de la nueva cepa Ómicron se están dando con mayor facilidad, y la mejor protección es con la vacuna y manteniendo las medidas de prevención, que incluyen la sana distancia, uso de cubrebocas y lavado de manos.

Cabe recordar que, el miércoles 12 y jueves 13 de enero, se administrará la vacuna al personal de hospitales privados que atiende las áreas Covid, labor que se llevará a cabo en el Militar Regional de Especialidades (HMRE) de Mérida.

Por ello, la SSY y la Secretaría del Bienestar hacen un llamado al personal de salud de los nosocomios privados, que no prestan servicios en las áreas Covid, a evitar presentarse al HMRE para no generar aglomeraciones, pues no se les vacunará y únicamente se hará con quienes cumplan con el requisito antes mencionado.

Por otro lado, el médico de la SSY, Alfonso Hernán Ávila Avilés, reconoció que, en esta etapa de vacunación, fue un acierto aplicar la dosis de refuerzo en sus propios centros de trabajo, porque de esa manera, el proceso es aún más controlado y significa menos riesgos para quienes la reciben, ya que no deben trasladarse a otro lugar que se las administren.

La gente no debe pasar por alto la importancia de vacunarse; a estas alturas de la pandemia, aún recibimos gente que se ha rehusado a ser vacunada, y se arrepienten cuando se sienten mal y su salud se ve amenazada. Por eso, agradezco al Gobierno del Estado, por priorizar la vacunación de nuestro sector, ya que es nuestra principal defensa para no contraer el virus, aseguró el médico.

La aparición de nuevas cepas, que son altamente contagiosas, dijo Ávila Avilés, solo significa que todos debemos redoblar los cuidados y buscar recibir las dosis de refuerzo, para proteger nuestra salud. Para concluir, reconoció el buen trabajo que hace el Ejecutivo, junto con los otros 2 niveles de Gobierno, para avanzar de buena forma y sin interrupciones con la estrategia de vacunación.