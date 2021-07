Personas adultas mayores destacan en certamen “Memorias de El viejo y la mar”

MÉRIDA.– A sus 68 años, don Ramón Antonio Pérez Escalante, abogado de profesión, descubrió uno de sus talentos, la escritura, así que no dejó pasar la oportunidad de ofrecer un mensaje de esperanza y optimismo con su obra «Boga más adentro», galardonada con el primer lugar del XIII Concurso Nacional Literario “Memorias de El viejo y la mar”.

“Aunque la vida no es fácil y, muchas veces, enfrentamos grandes desafíos, no podemos perder la motivación; este es el mensaje que quiero difundir a través de mi literatura y, por eso, me animé a escribir”, afirmó.

La Secretaría de Marina (Semar) lanzó esta convocatoria a todo el estado, desde marzo pasado, mediante la Dirección de Atención a la Infancia y la Familia (DAIF) del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Yucatán, y se inscribieron 19 personas, de Mérida, Kantunil, Dzilam González y Río Lagartos.

Alejandra Cruz del Rosal, jefa de la DAIF, señaló que la escritura es una forma de favorecer las habilidades físicas y cognitivas de las y los adultos mayores, además de que este tipo de acciones les da la oportunidad de expresarse y utilizar este medio como una forma de plasmar sus vivencias.

Recordó que, desde el inicio de la pandemia, a través de pláticas y talleres virtuales, la dependencia ha continuado acercando sus servicios a este segmento de la ciudadanía, para fortalecer su bienestar y salud tanto física como mental.

“Además de promover concursos como éste, a través de los Clubes del Adulto Mayor, continuamos promoviendo la participación activa y una mejor calidad de vida para este sector de la población; por la pandemia, todos nuestros talleres y actividades, dirigidas a las personas mayores, han sido utilizando las plataformas virtuales”, aseguró.

Tras recibir su premio de segundo sitio en este certamen, Alba Aurora Blanco Sosa, de 69 años, señaló que, con ayuda de su sobrina, presentó su propuesta titulada «Fuerza Armada de la Marina», inspirada en la labor que realizan los elementos militares y rescatistas para auxiliar en caso de desastres naturales.

El tercer lugar fue para Teresita del Niño Jesús Espadas Cervantes, de 73 años; en su texto, «El abuelo Max”, habla de las aventuras vividas a lado de su abuelo, a quien le gustaba el mar y solía vestirse de marinero.

Junto con su constancia, las ganadoras y el ganador recibieron libros y recuerdos conmemorativos de la Semar; además, el primer lugar se llevó una tableta; el segundo, un televisor, y el tercero, un reloj.