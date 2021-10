Pescador extraviado en alta mar viajaba como polizón en el «Noemí Carolina I»

PROGRESO.— El pescador Porfirio Pech Chan, quien se encuentra desaparecido tras presuntamente lanzarse al mar por sufrir alucinaciones durante un viaje de pesca de pulpo, iba a bordo como polizón, sin libreta de mar, ni enlistado entre los tripulantes del barco pesquero “Noemí Carolina I”.

Como se informó, el caso del pescador extraviado fue dado a conocer cinco días después, pues según familiares y conocidos del hombre de mar, el patrón del barco, Rudy Arturo Muñoz Santos, no lo reportó de inmediato a las autoridades.

En redes sociales, familiares ya denunciaron los hechos, al señalar que el patrón del barco se llevó a Porfirio Pech de manera clandestina, lo que pone en evidencia que estas viejas prácticas ilegales todavía prevalecen entre algunas embarcaciones de la flota mayor de Yucalpetén.

«Amigos si me pueden hacer el favor de compartir, mi compadre José Porfirio, del barco Carolina Noemi, patrón irresponsable Rudy Santos Muñóz jamás reportó a capitanía que se extravió porque no tenía libreta», publicó una persona en Facebook junto con la foto del pescador desaparecido.

Pescadores de la flota mayor comentaron que en la temporada del molusco viajan cientos de pescadores, no todos tienen Libreta de Mar y hay quienes viajan ebrios y bajo los influjos de algún enervante y ante la ansiedad, sufren crisis, al grado que se han dado casos que los tienen que amarrar en el barco para evitar accidentes.