Pescadores continúan recibiendo apoyos del Gobierno del Estado, por la veda de mero

A través del programa «Respeto la veda de mero», en Dzidzantún, se beneficiaron 385 hombres y mujeres que se dedican a esta actividad.

DZIDZANTÚN.– Durante esta temporada, los pescadores enfrentan situaciones difíciles para poder llevar sustento a sus familias, por lo que, para Adrián Palma Sabido, su esposa y 3 hijos, el programa “Respeto la veda de mero”, que impulsa el Gobernador Mauricio Vila Dosal, significa un alivio, pues les permite contar con un ingreso seguro.

«Mi familia me dice que, con este apoyo del Gobierno del Estado, ya no me preocupe. Por eso, a nombre de ellos, agradezco muchísimo esto que nunca antes nos habían ofrecido», resaltó el hombre que, desde la edad de 10 años, empezó a capturar diferentes especies.

Cabe recordar que, el pasado martes, arrancó la estrategia “Respeto la veda de mero”, que respalda a 11,823 hombres y mujeres que viven de este sector; a través de trabajos comunitarios, les otorga vales por 2,400 pesos mensuales, que pueden cambiar en varias tiendas de autoservicio y establecimientos, que se registraron ante la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables (Sepasy).

Palma Sabido es uno de los 385 pescadores beneficiados con el referido esquema en Dzidzantún, los cuales fueron divididos en 10 equipos, para realizar labores de limpieza, desyerbe, recoja de basura y tala de árboles, en las escuelas y parques de esta demarcación. Este apoyo representa un esfuerzo, por parte del Gobierno del Estado, de más de 56 millones de pesos.

A su vez, Venancio Uicab Canul lleva más de 65 años viviendo de la pesca ribereña y empezó a la edad de 13, atrapando charalitos y chinchorro junto con sus hermanos; para él, recibir este respaldo, en estos momentos, representa mucha tranquilidad, pues con los vales, su familia puede comprar alimentos y artículos de higiene o limpieza, mientras se reanuda el periodo de captura.

“Lo poco que se sacó en la temporada ya se gastó; tenemos que aguantarnos, haciendo trabajitos aquí, en el pueblo o en otros lugares, pero tampoco es mucho y es más lo que gastamos en gasolina; ya con esto, tenemos por lo menos para comer, que es lo más importante, y no nos arriesgamos a irnos a otros lugares”, comentó el beneficiario.

Esta edición el programa contempla labores de limpieza y pintura, en más de 100 centros educativos de todos los niveles, en los puertos y las comunidades cercanas; de igual manera, se intervendrá espacios deportivos, recreativos y de salud, con lo que se multiplicará los beneficios, alcanzando a la población que utiliza todos estos servicios.

Mañana, 4 de febrero, se realizará el pago de este esquema y limpieza, en San Crisanto, Chabihau y Telchac Puerto; el 8 y 9, se activarán los equipos de Celestún; el 10 y 11, tocará a Dzilam de Bravo, y del 14 al 17, será el turno de Progreso, Chelem, Chicxulub y Chuburná. Para marzo, se repetirá el calendario, de modo que al pescador le corresponderá el mismo día del mes.