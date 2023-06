Pescadores exigen más vigilancia en alta mar ante nuevos asaltos frente a costas de Progreso

PROGRESO.- – Pescadores de Progreso reportaron nuevamente haber sido blanco de asaltos en alta mar, esta vez cometidos la noche del miércoles mientras realizaban trabajos de captura de sardina frente a costas de Chicxulub Puerto.

Los hechos ocurren a poco más de dos meses del último caso registrado, en donde hombres de mar también fueron asaltados en alta mar y les quitaron sus motores y celulares.

Los asaltos en alta mar, comentan los pescadores es consecuencia de la falta de vigilancia en alta mar, tanto de la Armada de México que no patrullan las costas porque al parecer no cuentan con embarcaciones y también porque la lanchas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) destacadas bajo el puente de Yucalpeten, no salen a patrullar y eso lo saben los delincuentes.

Las lanchas asaltadas entre las 10:30 y 11:30 de la noche del miércoles son la “Amir” y la “Luciana I”, de a 26 pies de eslora se encontraban fondeadas a unas cuatro millas al norte de este puerto, por la zona que conocen como “Isla Cervera”, inmediaciones de la terminal remota.

Las dos embarcaciones tienen su base en el muelle de La Caleta, donde también tienen su sede las cinco lanchas asaltadas el 13 de abril frente las costas de Chicxulub por una banda de asaltantes, que los despojó de sus motores de fuera de borda y los dejó a la deriva.

En menos de 15 minutos los asaltantes que estaban encapuchados, quitaron el motor fuera de bordo marca Yamaha de 60 caballos de fuerza, tipo ecológico, se llevaron el bidón de gasolina, más los celulares de los dos pescadores y les advirtieron que no los miraran “porque si lo hacen aquí se quedan bien tiesos”.

La segunda lancha asaltada , la “Luciana I”, los piratas encapuchados no les pudieron robar el motor fuera de borda debido a que esta bien asegurado con tornillos, así que solo pudieron llevarse el bidón con gasolina, celulares de los pescadores Eugenio Sosa Cobos, de 47 años de edad y de su hijo Alejandro Sosa González, de 24 años.

Los piratas tenían escopetas y machetes, estaban encapuchados, obligaron a papá e hijo a tirarse al piso de la lancha e intentaron quitar el motor fuera de borda, pero como no pudieron, entonces solo se llevaron los celulares y el bidón con gasolina, los dejaron a la deriva.