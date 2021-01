Pescadores localizan lancha robada en playas de Progreso

LA ENCUENTRAN SEMIHUNDIDA EN UNA MARINA DE YUCALPETÉN, PERO SIN EL MOTOR FUERA DE BORDA QUE TENÍA

PROGRESO.– En las instalaciones de una marina turística de Yucalpetén encontraron la lancha “Marinos” que fue robada el viernes 1 pasado en el playón poniente, a la que se le despojó del motor fuera de borda y la abandonaron en la ría de este puerto.

La lancha fue hallada por sus propietarios, quienes desde el día del robo se dieron a la tarea de recorrer la costa y se adentraron por la zona de las marinas turísticas, pues de acuerdo con el pescador José Acosta Azueta, las autoridades policíacas y marítimas no actuaron de inmediato para realizar las investigaciones.

Desde el día del robo, José Acosta, dueño de la lancha, y su hijo, recorrieron la costa para localizar la embarcación, pues presumían que como ha ocurrido con otros robos, los ladrones se llevarían el motor y abandonarían la nave en alta mar. Pero también sospechaban que podrían llevarla a alguna marina de Yucalpetén lo que finalmente ocurrió, según reportaron medios locales.

“La lancha la encontramos en la marina “Solaris”, estaba hundida y sin el motor, la rescatamos y la llevamos al playón poniente donde tenemos nuestra base de operaciones, las autoridades policíacas, pesqueras y marítimas no hicieron nada, no investigaron los hechos , cómo fue que llegó la lancha a esa marina, no revisaron las cámaras de videovigilancia”, señala Acosta Azueta.

La lancha “Marinos” fue robada en la madrugada del viernes 1 de enero, fue el primer robo de embarcaciones del año cometido en este puerto. Ese mismo día José Acosta, su hijo y otros pescadores comenzaron con la búsqueda de la nave, pues notaron que de parte de las autoridades no había voluntad para realizar las investigaciones, no hubo patrullajes en tierra y mar, lo único que les dijeron es que deberían de contratar a un velador.

En la tarde del viernes pasado, unas 12 horas después que fue robada la lancha, la hallaron en la marina “Solaris”, hundida y con daños en el casco de fibra de vidrio y sin el motor de 60 caballos de fuerza. Los daños al patrimonio pesquero ascienden a unos $120,000.

Acosta Azueta señala que todo parece indicar que una mafia opera en complicidad con algunas marinas turísticas de Yucalpetén, donde han aparecido algunas lanchas que han robado en la playa, pero sin el motor fuera de borda.

Comenta que a los pescadores no los apoyan las autoridades cuando les roban sus equipos pesqueros, pero en cambio cuando se trata de dueños de yates enseguida ponen en marcha amplia operación para esclarecer los hurtos.

La zona del playón poniente, dice, es insegura, no hay vigilancia policíaca, las cámaras de vídeo vigilancia de nada sirven y no tienen mucho alcance.