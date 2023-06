Piden ayuda para el tratamiento de una niña yucateca

MÉRIDA .– La niña Natalia S. L., de seis años de edad, atraviesa una delicada situación de salud, pues padece un tipo de 1hepatitis aguda infantil.

La menor y su madre viajaron a Toluca, Estado de México, para recibir atención, y por medio de redes sociales su familia ha solicitado la solidaridad de todos los yucatecos.

María José Leal, madre de la menor, informó que viajaron en ambulancia área a la capital mexiquense para trasladarse al Hospital La Raza.

De acuerdo con su mamá, Natalia presenta una hepatitis aguda infantil sin determinar, dado que los estudios aplicados aún no arrojan datos para un diagnóstico exacto.

En redes , la familia publicó lo siguiente:

“Soy Natalia, una pequeña de seis años, y en este momento me encuentro en una situación delicada. Necesito con urgencia atención especializada y un diagnóstico que los médicos del hospital donde me encuentro no pueden proporcionarme. Para obtener la ayuda que tanto necesito, debo viajar hacia el lugar indicado. Cada día es una batalla por mi vida y para superarla requiero de tu ayuda, sueño con tener la oportunidad de vivir una vida plena y llena de sonrisas”, indica la publicación.

“Tu contribución puede marcar una gran diferencia en mi vida y en la de mi familia, con tu generosidad podré acceder a la atención médica adecuada y obtener el diagnóstico que tanto necesito. Cada pequeño gesto cuenta y te aseguro que tu ayuda se convertirá en un rayo de esperanza para mí. Si deseas brindarme tu apoyo y ser parte de mi historia, te invito a unirte a esta noble causa, cada donación, por pequeña que sea, es un paso más cerca de cumplir mi sueño de vivir una vida feliz y saludable. Tu amor y generosidad pueden marcar la diferencia en mi vida”, agrega.

Para los cuentan con las posibilidades de aportar lo pueden hacer a la cuenta BBVA Bancomer 4152 3139 0177 8840, o para más información ponerse en contacto al número 9992 27 00 99.