Piden denunciar a quien no cumpla con medidas sanitarias en Progreso

EL ALCALDE EXHORTA A EVITAR CONTAGIOS USANDO EL CUBREBOCAS EN ESTABLECIMIENTOS Y TRANSPORTE PÚBLICO, ENTRE OTROS / MUCHOS CIUDADANOS AÚN NO CUMPLEN CON LA MEDIDA, Y HAY QUEJAS DE QUE PASAJEROS NO PORTAN LA MASCARILLA AL SALIR A LA CALLE / PUEDE DENUNCIAR ANOMALÍAS AL 935-0026 DE LA POLICÍA MUNICIPAL Y LAS RELACIONADAS AL TRANSPORTE PÚBLICO AL TELÉFONO 9991-516273 DEL DIRECTOR DE TRANSPORTE

PROGRESO.– “El uso de cubrebocas en Yucatán es obligatorio, no hay pretextos. Seamos responsables y conscientes ante la pandemia de COVID-19; el uso de este instrumento evitará que nos contagien o que contagiemos” instó de nuevo a los progreseños el alcalde Julián Zacarías Curi, haciendo énfasis a quienes usan el transporte público.

El edil reitera la medida preventiva, luego de que recibiera, a través de la Dirección de Transporte, a cargo de Felipe Pech González, múltiples denuncias ciudadanas reportando a progreseños que no están portando cubrebocas ni respetando la sana distancia dentro de las unidades de transporte, ya sea tipo combi o camión.

Por lo que el munícipe pide a la comunidad en general su apoyo para denunciar a quienes no atiendan las indicaciones impuestas por las autoridades de salud y del gobierno del Estado de Yucatán.

“El número telefónico 9991 516273 es para reportar casos, incluyendo también a aquellos operadores que no estén acatando las indicaciones, para ello deberán indicar el número económico de la unidad, ruta o placas”, dijo, y reiteró también el teléfono de la policía municipal 969 93 50026 para denunciar a aquellos ciudadanos que estén poniendo en riesgo la salud de otros.

“Somos más los ciudadanos que hemos atendido las medidas preventivas y no permitiremos que quienes aún creen que esto no les afectará, nos perjudiquen por un descuido o irresponsabilidad, esto no es un juego”, enfatizó el edil.

Finalmente, Zacarías Curi recordó que los operadores de transporte tienen la indicación de no brindar el servicio y/o parada de abordaje y/o ascenso en los paraderos si el usuario no porta cubrebocas, “evitemos este tipo de situaciones e incluso sanciones, y cuidemos nuestra propia salud y la de los demás usuarios que sí cumplen con las debidas medidas de prevención”.