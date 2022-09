Piden esclarecer la desaparición de un pescador en alta mar

NO TIENEN MÁS DETALLES DE LA DESAPARICIÓN DE LUIS CANTO MAY, ORIGINARIO DE KIMBILÁ Y TRIPULANTE DEL MARLIN IV

PROGRESO.– Familiares del pescador Luis Canto May, de 31 años de edad, originario de Kimbilá y quien desde hace varios días se encuentra desaparecido en alta mar, llegaron a este puerto para pedir apoyo e información a las autoridades.

Fue este domingo que la madre y el hermano del hombre de mar se presentaron en la agencia investigadora de este puerto para pedir apoyo.

Procedentes de Kimbilá, la señora María Inocencia May Pat y su hijo Carlos, informaron que fue apenas este fin de semana que se enteraron de la desaparición de Luis, por medio de las publicaciones de diferentes medios locales y redes sociales, donde se difundió la imagen del pescador extraviado.

Los familiares tratan de contactar al patrón del pesquero «Marlin IV» de la empresa Marlin del Caribe, donde presuntamente viajaba Luis Canto May.

Según las versiones, el pescador habría sufrido alucinaciones y se había lanzado al mar.

Los familiares visitaron la fiscalía para pedir más información, e incluso dijeron que al principio se negaron a mostrarles la carpeta de investigación, pero ya luego se las entregaron y les dijeron que no hay mayor avance en las investigaciones y que les avisarían cuando supieran más.

También les informaron que hay otras carpetas abiertas en este caso, a petición de la concubina de Luis y del patrón de barco. En la fiscalía les sugirieron que acudan a la XIII Zona Naval a pedir más información.