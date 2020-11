Plagian obra de la artista Edith Villanueva para un concurso de catrinas

LA BODYPAINTER YUCATECA, ORIGINARIA DE PROGRESO, DENUNCIÓ LOS HECHOS EN REDES SOCIALES / LOS ORGANIZADORES DEL CONCURSO RECONOCIERON EL ERROR Y RETIRARON LAS IMÁGENES DE LA «CATRINA GARBANCERA» QUE HABÍA SIDO PLAGIADA POR UNA CONCURSANTE DE QUERÉTARO /



PROGRESO.– La «Catrina garbancera», una obra y diseño original de la artista yucateca Edith Villanueva Díaz, fue plagiada por un supuesto artista de Querétaro que usó las fotografías de ese trabajo para participar en el Concurso Nacional de Catrinas «Yasss News México 2020», una página enfocada en eventos y noticias de la comunidad LGBTQ+.El plagio del trabajo de la artista progreseña se supo este mismo martes, luego de que Edith Villanueva lo diera a conocer a través de sus redes sociales, exhortando incluso a los organizadores del concurso a rectificar y tener en cuenta el robo del trabajo artístico.El citado concurso de maquillaje de catrinas se realizó en días pasados de manera virtual, los concursantes enviaron fotos de sus trabajos y el equipo de la comunidad de Yasss News México eligió a los finalistas y luego a los ganadores del certamen.Al parecer, los organizadores no tuvieron el cuidado de pedir pruebas en vídeo de la elaboración de los trabajos de maquillaje y bodypaint, de modo que el concursante de nombre Nallely Ferreira, de Querétaro, participó en el certamen con las fotografías de la «Catrina Garbancera» obra original de la yucateca Edith Villanueva Díaz y cuya fotografía fue realizada por el también progreseño Isaan Loeza. La artista local recordó que ese proyecto fue modelado por su hija Desireé y que la sesión fotográfica se realizó en la comisaría de San Ignacio.La artista porteña se dijo sorprendida al ver que su trabajo había sido utilizado sin ninguna autorización por esta persona, de modo que rápidamente lo hizo de conocimiento a los organizadores del evento, quienes procedieron a retirar las fotografías de esa concursante, quien no realizó el trabajo, ni tenía autorización expresa para usarlo en un concurso.«O sea, se apropiaron de las fotos y las subieron a un concurso y se lamenta por no ganarQué descaro, usar algo que no es de su creatividad y autoría. No tienen ni un poco de vergüenza», publicó la joven artista progreseña.Edith Villanueva recordó que su obra original de la «Catrina Garbancera», fue una de las tres con las que participó en el Concurso Nacional de Body Paint de Catrinas organizado por la agrupación de la Mega Procesión de Catrinas de la Ciudad de México, en donde resultó ganadora del primer lugar nacional. En ese certamen, además de la «Catrina Garbancera» también presentó al «Ánima recolectora» y la «Catrina Regional», con la que el arte de la joven progreseña ha llegado a diversas partes del México y el mundo.Tras lo sucedido con el plagio de la obra, la página emitió el siguiente comunicado en Facebook:«Recientemente el día de hoy nos hemos enterado de una situación un poco vergonzosa. LAMENTAMOS que el día de hoy tuvimos que retirar la foto de la participante de Nallely Ferreira, debido a que la artista principal EDITH VILLANUEVA no fue acreditada debidamente como la autora principal de este proyecto, considerando dicha acción de parte de Nallely como plagio.De la forma más sincera lamentamos esta situación puesto que nuestra confianza fue afectada, ya que nosotros confiamos en la honestidad de todos los participantes. Esperemos que esto no se vuelva a repetir y gracias a la comunidad Yaaas y a la artista Edith por hacernos saber de esta situación.Atte: Equipo Yaaas News México».

Si bien la plagiadora queretana no ganó el concurso, ni quedó entre los finalistas, los organizadores del evento retiraron las imágenes que habían publicado de esa concursante, quien en su perfil dice haber estudiado en la Facultad de Bellas Artes en UAQ Universidad Autónoma de Querétaro. La concursante también retiró de su foto de perfil las imágenes de la obra de Edith Villanueva, pero no hizo comentarios tras cometer el plagio ni emitió disculpas.

El concurso de catrinas Yaaas News, por cierto, lo ganó un artista yucateco, Anastacio Chuc, de Hunucmá.

Tras los hechos, la artista local iniciará un proceso de registro de todos sus trabajos ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor). (ProgresoHoy.com)