Premian a joven tiktokero de Oxkutzcab que enseña la lengua maya

OXKUTZCAB.— Santos Manuel Tuz Romero, joven maestro virtual de lengua maya, es uno de los ganadores del Premio Juventud Es Yucatán 2021, luego de sobresalir entre 300 propuestas para recibir el reconocimiento.

Santos Tuz fue postulado este año para recibir la distinción por algún maestro o conocido que sabe que enseña la lengua maya mediante vídeos dinámicos, tanto para niños y adultos que difunde sobre todo en la plataforma TikTok.

El año pasado el joven se quedó sin oportunidad de recibir un reconocimiento, muy merecido para muchos que reconocen su talento como creador de contenido en redes sociales a favor de la maya.

¿Qué es el Premio Juventud Es Yucatán?

Santos Tuz recibirá el galardón en la categoría de Jóvenes Creativos junto con cinco personas más; dicho reconocimiento, de acuerdo con los organizadores, es para aquellos jóvenes que con esmero, esfuerzo y dedicación apoyan y aportan a la sociedad.

Es un reconocimiento que se otorga a jóvenes yucatecos que se brindan en campos como arte y cultura, ciencia y educación, salud y deporte, así como en el ramo del compromiso social y medio ambiente.

El joven oxkutzcabense cuenta con miles de seguidores en TikTok. Nunca se imaginó que el hacer un vídeo haciendo lo que más le apasiona lo llevaría a conseguir notoriedad en esa red social y poner en alto sus raíces mayas.

“Yo tenía la aplicación desde meses atrás que inició la cuarentena pero no la abría, decidí ver qué tipo de vídeos había y me sorprendió ver a una persona que enseñaba inglés y a otra que enseñaba otro idioma del país donde habitaba y eso me animó a enseñar el idioma que se habla donde yo habito”, aseguró en una entrevista para al agencia EFE.

“Desde pequeño he querido ser maestro, siempre que me preguntaban qué quería ser y yo decía que maestro, estoy más feliz que nunca y orgulloso de recibir la felicitación de mis maestros y de mi directora, eso me anima aún más”, comentó el joven estudiante de la escuela normal.