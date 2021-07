Preocupa alto número de contagios en Progreso

PROGRESO.– En Progreso hay preocupación por el alto número de contagios de Coronavirus Covid-19, pues los casos reportados oficialmente se mantienen al alza, sin considerar que hay contagios en el puerto y comisarías que ni siquiera están contabilizados en el registro oficial.

La semana pasada, que fue del lunes 19 al domingo 25, el puerto tuvo elevado número de casos de Covid-19, ya que de acuerdo con reportes oficiales se registraron 39 contagios, pero en las comisarías se reportan casos positivos y fallecimientos a causa del coronavirus que no estarían contabilizados y no figuran en las estadísticas.

De acuerdo con los reportes de la Secretaría de Salud de Yucatán, el lunes se tuvo un caso; el martes tres contagios, al día siguiente se registraron nueve casos, el jueves 11, luego el viernes no hubo ningún caso, pero el sábado se dieron 11 y el domingo 4 contagios, en total en la semana pasada se registraron 39 casos positivos del coronavirus.

Médicos particulares de la ciudad que atienden casos de Covid-19 comentaron que los casos no disminuyen en el puerto a pesar que muchos habitantes ya fueron vacunados, pero también muchas personas no están acatando las medidas sanitarias, no guardan la sana distancia, hacen reuniones, hay concurridas fiestas clandestinas a los que acuden jóvenes que no usan cubrebocas.

Además de los casos positivos que se dan en esta ciudad, los mismos médicos señalan que hay preocupantes reportes de que en las comisarías del municipio progreseño también se han disparado los contagios, hay habitantes graves e incluso se han dado fallecimientos a causa del Covid-19.

En este puerto falta que se aplique la segunda dosis de vacunas a habitantes de 30 a 39 años y que vacunen a los jóvenes de 18 a 29 años, cuya fecha aún no se ha dado a conocer.