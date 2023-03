Presenta el IDEY el Maratón de la Marina 2023

PROGRESO.– Autoridades presentaron este jueves el Maratón de la Marina 2023, competencia que se correrá el domingo 4 de junio próximo en éste municipio.

El evento fue encabezado por el Director del IDEY, Carlos Sáenz Castillo, pero no contó con la presencia del alcalde Julián Zacarías Curi, quien en los eventos más recientes del Instituto no ha asistido. Hoy no fue la excepción y en su lugar envió a la regidora Dulce Soberanis Gamboa.

En una rueda de prensa realizada en el andador de madera ubicado entre los muelles de pescadores y el viaducto portuario, el psicólogo Iván Herrera Rosiles, director de Promoción Deportiva del IDEY y coordinador del maratón, informó que se espera la asistencia de unos 3 mil competidores que deberán iniciar su recorrido a las 4:30 de la mañana. Podrán competir en la modalidad de Maratón (42.195 kilómetros) y medio maratón (21 km). La salida está prevista a un costado del Museo del Meteorito.

En la rueda de prensa no se dio a conocer cómo será la playera oficial del evento. Solo se informó que será fabricada de material PET reciclado y el número de los corredores será biodegradable, al igual que la edición anterior y que también contarán con medalla conmemorativa coleccionable.

Al evento también asistieron, Raymundo Sánchez Matamoros, Subgerente de Operaciones de la Administración Portuaria (Asipona) y el capitán Rafael Acosta Reyes, representante de la 13a. Zona Naval de Yucalpetén.

Las inscripciones ya están abiertas www.maratondelamarina.dashport.run. El costo por corredor es de $450 pesos (hasta el 25 de marzo), de $500 (hasta el 15 de mayo) y $550 pesos (hasta el 3 de julio). Se entregarán premios de $30 mil pesos a los primeros lugares. (ProgresoHoy.com)