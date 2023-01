Presenta INE en Yucatán el “Informe País 2020. El Curso de la Democracia en México”

MÉRIDA.– El informe permite visualizar los problemas que enfrenta la democracia y que se deben seguir atendiendo: expertos.

La democracia es considerada por al menos el 65 por ciento de las mexicanas/os como la mejor forma de gobierno, pero también como el régimen que favorece las libertades, coincidieron académicos durante la presentación en Yucatán del “Informe País 2020. El curso de la Democracia en México”, desarrollado por el Instituto Nacional Electoral y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

En el marco del Seminario Permanente: “Democracia, Desarrollo y Cambo Social en el México Contemporáneo” del Centro Peninsular en Humanidad y Ciencias Sociales (CEPHCIS) de la UNAM, el INE en Yucatán presentó el Informe País con la perspectiva de convertirse “en un producto que genere conocimiento y discusión pública en torno a la situación de la democracia y la construcción de ciudadanía desde una perspectiva amplia”.

Al respecto, la investigadora y docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del CEPCIS-UNAM, Dra. Cristina Puga Espinosa calificó de “interesante” el informe “porque reúne los resultados de una encuesta con la interpretación por un grupo de expertos”, además, “se inscribe en la idea de una democracia de calidad”, cuyas características son: transparencia, rendición de cuentas y confianza”.

La democracia, continuó, es algo más que el voto ciudadano. Merece ser trabajada para mejorar muchos de sus aspectos. Saber cómo opina la ciudadanía permite caminar en ese mejoramiento de la democracia. Hay un 65 por ciento que opina que la democracia es la mejor forma de gobierno y al mismo tiempo, un régimen que favorece las libertades.

Por su parte, el investigador de la Universidad Autónoma de Yucatán, Dr. Luis Alfonso Ramírez Carrillo expuso que de acuerdo con esta investigación, México es un país de desconfiados en la democracia, pues un 66 por ciento de los encuestados así lo afirman, sin embargo el 65 por ciento señala contradictoriamente que es el mejor sistema de gobierno.

Esto quiere decir que hay un sustrato de esperanza en la democracia y el Informe País es una radiografía de una de las dimensiones de la democracia en México, el cual nos señala que los problemas sociales no se solucionan con cada cambio de gobierno, por ello, las elecciones son un método a la que la ciudadanía no va a renunciar. El mexicano ha comprendido que el sistema democrático es la mejor elección, aun cuando no se resuelven todos los problemas sociales.

A su vez, la consejera electoral del Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Yucatán (Iepac), Mtra. María del Mar Trejo Pérez enfatizó que dicho informe refleja ampliamente los niveles de participación y educación cívica que permea en el país, además de ser parte de la agenda 20-30, orientada a la búsqueda de soluciones a la problemática generada por la falta de equidad de género, la injusticia y la desigualdad.

Ante el vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE en Yucatán, Lic. Luis Guillermo De San Denis Alvarado Díaz, la consejera electoral afirmó que el informe permite visualizar los problemas que enfrenta la democracia y que se deben seguir atendiendo: exclusión, discriminación, intolerancia y clientelismo.

Por su parte, el secretario de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Mérida, Antrop. Julio Enrique Sauma Castillo destacó la utilidad del Informe País 2020 como “un gran instrumento, una herramienta puesta a disposición de la ciudadanía, en una versión interesante y muy accesible, para quienes estamos interesados en la democracia y sus valores desde la participación ciudadana. Tendremos un documento útil para consultar y poner en reflexión.”

Aunque vemos una ciudadanía más madura que se ha acostumbrado al uso de distintos mecanismos democráticos, sin embargo, perduran algunos déficits en la democracia del país que provoca una insatisfacción y un desencanto con el funcionamiento de algunos mecanismos institucionales, por lo que es muy útil partir del desencanto, es decir, entender que como ciudadanos algo no nos está gustando de lo que esperábamos y así entender la realidad.

Durante el encuentro también participaron el investigador del CEPHCIS- UNAM Dr. Rubén Torres Martínez (como moderador); la vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local del INE, Mtra. Irma Eugenia Moreno Valle Bautista. Presentaron el documento el Mtro. Agustín Flores Barrera, Vocal Ejecutivo de la 03 Junta Distrital en Mérida; y la Licda. Mónica Estefanía Pérez Argáez, Vocal de Capacitación Electoral de la 02 Junta Distrital en Progreso, entre otras funcionarias/os del INE en Yucatán, así como alumnado del citado Seminario.