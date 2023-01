Presentan fallo para la construcción del viaducto elevado de Progreso

EL PROYECTO SERÁ EJECUTADO POR CINCO EMPRESAS CONSTRUCTORAS, DOS NACIONALES Y TRES YUCATECAS / LA VÍA ELEVADA SERÁ DE CUOTA POR 30 AÑOS / VECINOS TOMARÁN ACCIONES CONTRA EL PLAN



PROGRESO.– El Gobierno del Estado, a través del Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay) adjudicó el pasado martes a cinco empresas (integrada a su vez por dos compañías nacionales y tres yucatecas) la concesión por 30 años para construir sobre la calle 82 de Progreso un puente con una inversión aproximada de $1,500 millones de pesos.

De acuerdo con el Concurso Público No. GE-Incay-Concesión-LP-002-2022, el Incay falló a favor de de las empresas nacionales ICA infraestructura y Controladora de Operaciones de Infraestructura (Conoisa) -propiedad de la primera-, así como las yucatecas Constructora Proser, Grupo Emprendedor Proser (Geproser) y DASA Distribuciones.

El proyecto de licitación señala que la empresa ganadora recibirá la concesión el 15 de febrero para proceder con la construcción del puente elevado sobre la calle 82, el cual conectará el puerto de altura con la carretera federal Mérida-Progreso, obra que ha generado inconformidad entre habitantes de la zona y gente que habita la calle que será intervenida. Los trabajos comenzarán el miércoles 1 de marzo próximo y deben concluir el 15 de junio de 2024.

Los vecinos, quienes han colocado numerosas mantas y lonas manifestando su oposición al plan, han señalado que promoverán acciones legales contra el proyecto. Incluso, tratan de hacer llegar su inconformidad a ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con la convocatoria de la segunda licitación -pues la primera se declaró desierta-, el Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay) adjudicó el martes la concesión para la construcción y explotación del viaducto elevado con una inversión privada.

La obra unirá la terminal remota con la carretera federal a Mérida y será para uso exclusivo de los camiones de carga y unidades de transporte turístico que bajan a turistas de los cruceros que llegan a la terminal de cruceros del Puerto de Altura.

El gobierno estatal y municipal no desembolsarán dinero para el proyecto, pues se hará con capital privado a cambio de que exploten el uso del puente elevado que será de cuota y por el cual cobrarán por su utilización en un futuro.

En declaraciones a otros medios, Raymundo Santana Góngora, presidente de la Unión de Vecinos para la Defensa de Nuestros Derechos por la Construcción del Viaducto Elevado de Progreso, informó que en una reunión en palacio municipal, les informaron del fallo y dijo que los resultados de la reunión no fueron los esperados sino negativos.

Dijo que los vecinos de las calles 82, 84 y 86 de este puerto esperaban más apertura, pausa en los trabajos y llegar a acuerdos, pero no fue así. Ante ello, convocarán a asamblea vecinal y después darán a conocer las acciones que harán para defender sus propiedades y la tranquilidad de las familias.

Por los vecinos asistieron Alfredo Enríquez Ordóñez, en representación de Santana Góngora quien viajó a la capital del país para tratar de exponer el caso en la «mañanera» de AMLO; Carlos Enrique Velázquez Zetina y Marcos Iván Loo Collí, secretario y tesorero de la mencionada Unión, y la edil priista Judit Alheli Hernández Rivero, vecina de la calle 37 entre 82 y 84. Por la Comuna de Progreso asistió el regidor secretario, Roger Gómez Ortegón.

PROPONEN SEMÁFOROS…

Los vecinos declararon al Diario de Yucatán que hallaron «oídos sordos» durante la reunión del pasado martes en las oficinas del Incay.

Alfredo Enríquez Ordóñez, Carlos Enrique Velázquez Zetina y Marcos Iván Loo Collí, representantes de los vecinos, informaron que en la reunión con Sergio Chan Lugo, titular del Incay, las autoridades estatales no están abiertas al diálogo ni dispuestas a escuchar y tomar en cuenta las propuestas de los habitantes.

Añadieron que quedó muy claro que las autoridades ya tomaron la decisión de construir el viaducto, al que denominan libramiento de Progreso, sobre la calle 82, no escuchan propuestas, están cerradas al diálogo, no respondieron satisfactoriamente las 17 preguntas que los vecinos plantearon a fines de noviembre al director del Incay, todo fue evasivas.

Indicaron que preguntaron por los estudios de Manifiesto de Impacto Ambiental, económico, mecánica de suelo, vialidad y seguridad, pero la respuesta es que aún no hay estudios, que los hará la empresa que reciba la concesión estatal.

Enríquez Ordóñez, en nombre de los vecinos, hizo la propuesta de que en la calle 82 se instalen semáforos para regular el tránsito vehicular y que los camiones de carga transiten por grupos de 10 unidades, que hagan escala en el viaducto de la terminal remota y, después, guiados por un vehículo piloto atravesar la arteria del puerto.

Afirmó que no hay un flujo constante de tráileres, por eso proponen que sea de manera ordenada y controlada, los vecinos se comprometen a dejar de estacionar sus vehículos en la calle 82, y que se podría prohibir el estacionamiento en esa vía. Pero, dijo, la propuesta solo fue escuchada, no hubo comentarios del director del Incay, no les interesó, no escucharon a los vecinos, aseguró.



EL PROYECTO…

Como se sabe, con la obra se pretende impulsar una movilidad inteligente, sustentable, inclusiva, moderna y eficiente, que generará 1,500 empleos directos y 5,000 indirectos, en beneficio de los habitantes de ese puerto.

El proyecto señala que se dotará de áreas verdes, parques, jardines y una ciclovía, para mejorar la imagen urbana, a través de la recuperación y rehabilitación, con un entorno agradable a vecinos y visitantes de la zona.

Según el Gobierno del Estado, el libramiento elevado, que pasará sobre la calle 82 de Progreso, contará con dos carriles de ida y vuelta, un acotamiento para permitir que todo transporte de carga vaya desde el puerto hasta la carretera federal, sin tener que atravesar las calles del puerto. Se cambiará la infraestructura e instalaciones de agua potable, las cuales no se han renovado en más de 30 años.

De manera complementaria, el proyecto incluye la recuperación de las calles 82, 84 y 86, para darles un diseño urbano de primer nivel, ya que actualmente se ven rebasadas por el transporte de carga y flujo de cruceristas, quienes podrán transitar en el Libramiento.

La calle 82 de Progreso se convertirá en un parque lineal con ciclovías, banquetas, áreas verdes y más de 5,000 nuevos árboles para transformar la calidad de vida de los progreseños.

Esta obra se considera parte del plan maestro que crearon autoridades estatales, federales y municipales para los próximos 30 años, a fin de atender el arribo de cada vez más empresas, contenedores y cruceristas al territorio.

También considera la ampliación y modernización del puerto, que dará paso a la llegada de la firma italiana Fincantieri, con la que se signó una carta de intención para construir el mayor astillero de América, que dará mantenimiento a cruceros y plataformas petroleras.

Este proyecto busca dar solución a diversos problemas de antaño, como reducir el tráfico vehicular, congestionamientos viales, accidentes automovilísticos, deterioro de vialidades, ruido excesivo y contaminación.

Según el gobierno, esos problemas se deben al paso de más de 12,000 vehículos y 1,400 contenedores de carga pesada, que circulan diario por diversas zonas del puerto y representan una carga anual de casi 7 millones de toneladas.