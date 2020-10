Productores yucatecos reciben apoyos del programa «Peso a Peso»

MÉRIDA.– Después del paso de la tormenta tropical “Gamma” y el huracán “Delta” por el estado, que afectó principalmente la zona oriente de Yucatán, el Gobierno de Mauricio Vila Dosal continúa con la entrega de insumos pertenecientes al programa “Peso a Peso” en municipios de esta región, apoyo que llega a buen tiempo para contribuir a la reactivación del campo ante las afectaciones que dejaron estos fenómenos naturales.

Como instruyó el Gobernador, el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder), Jorge Díaz Loeza, siguió con la distribución de materiales, herramientas y maquinaria, en el municipio de Buctzotz como parte del apoyo que se está dando a 13,846 productores del campo yucateco provenientes de los 106 municipios de Yucatán, a través de una inversión de más de 103 millones de pesos.

Acompañado de la alcaldesa Margarita Sánchez Medrano, Díaz Loeza les hizo llegar a los productores de esta localidad estos apoyos que los ayudarán a salir delante de la complicada situación que están viviendo actualmente.

“Hoy vemos, por ejemplo, en el tema de la apicultura, que las abejas necesitan urgentemente el azúcar para alimentarse, también estamos entregando máquinas y materiales como alambres de púas, pues muchos ganaderos nos han reportado que se han caído árboles sobre los alambres, en los ranchos se están reportando daños a la infraestructura, entonces también estamos entregando láminas, lo que sea necesario para la reactivación del campo, como lo instruyó el Gobernador”, aseveró el secretario de Desarrollo Rural.

Originario de esta localidad, el apicultor Ermildo Chan Canché recibió los insumos que, con apoyo del Gobierno del Estado, pudo adquirir para reactivar su apiario, pues las intensas lluvias por los distintos fenómenos, le provocaron la pérdida de más de 15 colonias de abejas.

“Ha sido una temporada muy crítica, por lo que llega en un buen tiempo esta ayuda pues sinceramente solos no podríamos, ahora con la inundación de Cristóbal todo se inundó y muchos productores se vieron obligados a dejar sus colmenas y despedirse de esta actividad”, compartió el productor.

Aferrado a seguir produciendo miel, Ermildo decidió juntar lo poco que le quedaba de ingreso y a través de “Peso a Peso”, poder obtener los materiales e insumos que puedan impulsar la reactivación de su apiario, pues desde los 18 años de edad se dedica a esta actividad con la que ha podido sostener a su familia.

“Yo no quería abandonar mis abejas, muchos deciden por dejar sus colmenas cuando resultan afectados y yo no, soy un hombre trabajador y estoy limpiando todo, cuando uno se dedica, cuida su equipo, limpia su unidad y cuenta con el respaldo del Gobierno puede recuperarse. Ahora con los materiales que recibí y sobretodo la azúcar que ayuda en estos meses cuando hay mucha lluvia para que no se vayan las abejas, es un apoyo muy significativo que me ayuda a empezar de nuevo”, aseguró entusiasmado.

Cabe destacar que, tan sólo en el municipio de Buctzotz, se realizó una inversión de más de 2 millones de pesos en beneficio de 188 productores agrícolas, apícolas y ganaderos con materiales, maquinaria y herramientas como malla borreguera, bombas sumergibles, picadoras de pasto, tinacos, alambre de púas, aspersores manuales de mochila, herbicidas, desbrozadoras, fertilizantes, láminas, carretillas, cajas para abejas, azúcar, mangueras, entre otros.

En este marco, el funcionario estatal recordó que, inmediatamente después del paso de estos fenómenos naturales por el estado en junio pasado, Vila Dosal realizó la entrega de 6,000 paquetes de semillas de maíz y 5,000 de calabaza, así como fertilizantes para los pequeños productores del estado.

Junto con el Presidente de la Unión Ganadera Regional del Oriente de Yucatán (Ugroy), Esteban Abraham Macari, Díaz Loeza señaló que, a causa del reciente paso de “Gamma” y “Delta”, las mayores afectaciones se han registrado en la zona oriente del estado con pérdidas de cultivos principalmente de maíz, papaya, chile habanero y tomate por lo que la Seder ha agilizado la entrega de estos insumos para apoyar a una recuperación más rápida del sector.

El esquema estatal “Peso a Peso” les da oportunidad a los productores de obtener herramientas, equipos y materiales entre una variedad de más 50 productos a precios justos, sobre todo ahora que se están reponiendo de las afectaciones causadas por la emergencia sanitaria y las tormentas tropicales, además de que este año se recurrió a marcas que cuenten con refacciones de fácil acceso para evitar molestias y mayores costos para los beneficiarios.