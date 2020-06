Programa de apoyo comunitario sigue beneficiando a yucatecos

El Gobernador Mauricio Vila Dosal sigue recorriendo los municipios afectados por el paso de las tormentas tropicales “Amanda” y “Cristóbal” como Tepakán, Tekantó y Xocchel, en los que sus habitantes se sumaron a los trabajos de limpieza, desinfección y recuperación de espacios públicos a través del Programa Emergente de Apoyo Comunitario mediante el cual recibirán una ayuda económica de 2,500 pesos durante un mes.

En la jornada de este viernes, Vila Dosal visitó estas tres demarcaciones, en donde sus pobladores forman parte de los 28,000 yucatecos que más lo necesitan de 75 municipios que están siendo beneficiados con este apoyo económico, al tiempo que realizan labores de beneficio comunitario que permiten que estos lugares se vayan recuperando después de los fenómenos naturales.

Como parte de su gira de trabajo, el Gobernador también continuó con la distribución de los apoyos emergentes del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) que consisten en 14,000 paquetes alimentarios, 43,818 piezas de láminas de zinc, 56,000 cobertores, 14,000 kits de limpieza y 14,000 de aseo personal, 133,651 paquetes de toallas sanitarias, 97,663 pañales desechables para bebé, 32,834 pañales para adulto y 448,000 litros de agua. Éstos benefician a 271,810 habitantes de los 38 municipios en los que se realizó la Declaratoria de Emergencia.

Además, Vila Dosal siguió con la entrega de 27,000 impermeables, 58,424 costales, 27,000 pares de botas, 1,000 palas, 1,000 picos, 1,000 carretillas y 1,000 machetes para uso en las áreas de Protección Civil en las localidades donde se realizó la Declaratoria de Emergencia como parte de los apoyos gestionados ante el Fonden.

Acompañado del titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) del estado, Roger Torres Peniche, el Gobernador caminó las calles de estos tres municipios, dialogó con los pobladores, escuchó sus solicitudes y dio instrucciones a funcionarios de su administración para atender los casos.

En esos lugares, Vila Dosal aseguró que los apoyos están llegando a quienes más lo necesitan sin distinción de colores, por lo que pidió hacer a un lado los temas partidistas y refrendó su compromiso de respaldar a los yucatecos más afectados.

“Nosotros como Gobierno venimos a apoyarlos, la idea es que puedan ayudar a la comunidad y a la vez, nosotros ayudarlos con una remuneración económica”, indicó Vila Dosal.

Una de las beneficiarias, Olga Balam Balam, vecina del municipio de Tepakán, destacó la importancia de la ayuda que está llegando hasta sus poblaciones, pues las fuertes lluvias que dejaron “Amanda” y “Cristóbal” ocasionaron que su vivienda se dañara.

“Mi casa es de madera, por las fuertes lluvias se inundó, por lo que este apoyo de láminas me va a ayudar a ponerlas ahí y que me pueda proteger y ya no tener inundaciones, gracias, Gobernador, por esta ayuda para toda la gente afectada”, refirió la beneficiaria.

La mujer agradeció el esfuerzo que el Gobierno del Estado está haciendo en favor de los yucatecos con la gestión de este tipo de apoyos que ahora le permitirán a ella y muchas otras personas reforzar su vivienda.

Más tarde en Tekantó, Vila Dosal platicó con Rosa María Vázquez Aké, quien le comentó que el Programa Emergente de Apoyo Comunitario le llegó en buen momento, ya que ella trabajaba en el mercado, pero debido a las afectaciones por la inactividad económica que originó la contingencia sanitaria, disminuyeron sus ingresos, por lo que agradeció su respaldo y además desarrolló otras habilidades, pues con este trabajo aprendió a pintar.

En el último punto de su gira de trabajo, el Gobernador estuvo en Xocchel, Vila Dosal en donde conversó con Raúl Castro Arjón, de 22 años de edad, quien también es beneficiario de este programa y con el apoyo económico que va a recibir contribuirá económicamente para el sustento de su familia.

“Después de varios meses sin trabajo por el Coronavirus, me comentaron de este programa del Gobierno del Estado que está siendo de mucha ayuda para nosotros. Antes era cocinero de un restaurante, pero bajaron las propinas, entonces ya no me alcanzaba el dinero para viajar a Mérida y tuve que dejarlo”, señaló Raúl.

No obstante, con la remuneración de 2,500 pesos que recibirá por estos trabajos, el joven ayudará a la economía de su hogar, toda vez que sus demás familiares también pasan por una situación económica difícil, “qué bueno que tomaron esta iniciativa de brindarle apoyo a las personas que no tienen trabajo porque es beneficioso para nosotros y al mismo tiempo a la comunidad”.

En cada uno de estos 3 municipios, el Gobernador atendió a hombres y mujeres que se le acercaron a solicitarle algún tipo de apoyo en materia de salud, vivienda, asesoría jurídica, desarrollo social, impulso al autoempleo, transporte, entre otros temas.

En la gira de trabajo acompañaron al Gobernador, las alcaldesas de los municipios de Tekantó, Liliana Araujo Lara y de Xocchel, Leydi Castro Gamboa, así como el presidente municipal de Tepakán, Aarón Coral Manrique.