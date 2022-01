PROGRESO.– Este día una conocida progreseña cumple un siglo de vida. Se trata de la señora María del Carmen Hernández Martínez, nacida un 23 de enero de 1922 en Islas Canarias, España.

Doña María del Carmen es viuda del señor Santiago Tintoré Domínguez, de origen cubano y quienes juntos tuvieron siete hijos: Gilda, teresa, Guadalupe, Santiago (+), José, Alfonso y blanca.

La festejada tiene 25 nietos, 35 bisnietos y 1 tataranieto. Doña María del Carmen, muy querida por su familia y amigos, es un legado vivo de sabiduría y enseñanza para las nuevas generaciones.

Sus familiares también nos informan que “Un pueblo que no custodia a los abuelos no tiene futuro, porque no tiene memoria.” (Papa Francisco).

Ves lo importante que eres para nosotros. Por eso no podemos pasar por alto tu cumpleaños ¡Felicidades!".