Progreseños afectados por la pandemia reciben apoyos del alcalde Julián Zacarías

PROGRESO.– Durante el aislamiento social para frenar el COVID-19, varios sectores pararon sus actividades y, por ende, cientos de familias tuvieron repercusiones en sus ingresos; el Ayuntamiento de Progreso, presidido por Julián Zacarías Curi, desde el día uno de la contingencia ha buscado los mecanismos para apoyar a todos aquellos progreseños que se han visto afectados por tal situación.

En ese contexto, el edil apoyó en esta semana al señor Andrés Ureña, de la comisaría de Flamboyanes, quien se contagió de COVID-19 y tras estar en aislamiento por dos meses, al regresar a su trabajo, en donde se desempeña como carpintero, le notificaron que por la contingencia le reducirían su salario, situación que afectó sus ingresos, los cuales no sólo tenían que cubrir los gastos habituales sino también los de la enfermedad, ya que tanto él como toda su familia se infectaron.

“Nunca pensé que me diera esto. En cuánto lo supe, creí que no pasaría nada. Le doy gracias a Dios que mejoré. Yo me sostenía de mi trabajo y mis extras como carpintero, pero tuve que vender todas mis herramientas para cubrir mis gastos, le agradezco al alcalde por responder tan rápido”, expresó ante el apoyo del munícipe que consistió en una sierra circular y un taladro, con los cuales don Andrés podrá continuar con sus trabajos de carpintería y salir adelante.

Otra de las personas apoyadas por el alcalde fue la señora Mónica Valdés, de la colonia Revolución en Progreso, quien explicó que la situación financiera en su hogar se ha complicado y le preocupa su familia, integrada por sus hijos, su cuñado con discapacidad y su suegra, por lo que el edil le entregó víveres y artículos de higiene personal.

Estos apoyos se suman a los 3 triciclos que se entregaron durante esta semana a tres ciudadanos quienes los solicitaron para continuar con sus ventas, y láminas de zinc para dos familias, que de igual forma por las dificultades económicas se les ha complicado obtener dichas piezas para mejorar o arreglar sus viviendas.

Por todo lo anterior, el munícipe resaltó: “sé que las necesidades aumentaron a raíz de la pandemia, sin embargo, tenemos que buscar los mecanismos para encontrar soluciones efectivas. Por nuestra parte, hacemos lo posible por apoyar a quienes han tenido severa repercusiones en su economía a través de estas herramientas que emplearán para salir adelante.”

Y concluyó haciendo un llamado a la población a continuar con las medidas sanitarias para evitar contagios y así contribuir a una recuperación económica segura, “sin duda, la responsabilidad de cada uno de nosotros es vital para que las actividades económicas en el Estado funcionen, si todos nos cuidamos el panorama para cientos de familias será alentador, por eso no bajemos la guardia y usemos el cubrebocas en todo momento”.