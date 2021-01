Progreso inicia el 2021 con robos en alta mar, denuncian pescadores

LADRONES ROBAN LANCHA CON TODO Y MOTOR EN LA ZONA DEL PLAYÓN PONIENTE

PROGRESO.– El conocido pescador ribereño Jorge Alberto Acosta Azueta, fue la primera víctima de los ladrones en Progreso en este 2021 que iniciar, debido a que modernos piratas le robaron su lancha con todo y motor fuera de borda en el playón de este puerto.

El botín, tiene un valor superior a los 100 mil pesos, según señaló el hombre de mar de 60 años de edad y popularmente conocido en este puerto como «Chepe» ó «Abuelote». No es la primera vez que es víctima de este tipo de robos.

El ribereño dio a conocer que, los piratas para llevarse su embarcación cortaron los amarres de la lancha «Marinos» , tipo Avante» de 25 pies de eslora, largo, color blanco, y llevaba un motor de 60 caballos de fuerza de 4 tiempos marca Yamaha con un costo de aproximadamente 70 mil pesos y su lancha de unos 30 mil pesos que es el importe de su patrimonio de más de 4 décadas dedicados a la pesca de la ribera.

Al ser el primer día del año ante los pronósticos de afectación del primer frente frio del año y el número 24 de la temporada, llego con sus compañeros de pesca alrededor de las 7 horas para tirar sus redes en busca de la captura del robalo que viene huyendo al norte y se captura por medio de redes.

Fueron por los paños de redes y al llegar al playón se percataron de la realidad que había sido robada su embarcación con su motor fuera de borda, en este primer día del año un lamentable inicio del 2021.

Explicó que el pasado 31 de diciembre del pasado año dejaron de levantar redes alrededor de las 22. 00 horas fuimos a despedir y recibir el año, descansamos un rato y quedamos en iniciar este uno de diciembre tirando las redes en espera del primer día de trabajo.

Ante el robo de su patrimonio realizó un llamado a los elementos de la Policía Municipal Coordinada que llevaron a cabo las revisiones de las video cámaras, de la zona debido a que no se descarta que los modernos piratas comiencen a realizar hurtos en las embarcaciones de ribera del puerto y otros puntos de la costa.

Añadió que no descarta que su embarcación haya sido soltada mar adentro debido a que, a los filibusteros, no les interesan las embarcaciones de ribera sino los motores fuera de borda para comercializar.

Estamos en plena pandemia, la pesca esta mala y ahora perder el patrimonio en realidad es una verdaderamente lamentable, por lo cual pido a las autoridades de la policía municipal y desde luego a los elementos de la Secretaria de Marina Amada de México SEMAR cumplan con la parte que les corresponde con relación a proteger las embarcaciones y motores de los hombres de mar. (Julio Jiménez Mendoza/ProgresoHoy.com).