Progreso ya cuenta con nueve ambulancias para la atención de emergencias y traslados

DE NO TENER NADA, COMO OCURRIÓ EN AÑOS ANTERIORES, AHORA EL AYUNTAMIENTO ENCABEZADO POR JULIÁN ZACARÍAS HA REALIZADO LAS GESTIONES PARA CONTAR CON LOS VEHÍCULOS DE EMERGENCIA QUE EN BREVE SERÁN 11 EN TOTAL, TRAS LA REHABILITACIÓN DE DOS UNIDADES MÁS / POR VEZ PRIMERA PROGRESO CUENTA CON CUATRO TOTALMENTE EQUIPADOS PARA EMERGENCIAS EN LA CABECERA Y COMISARÍAS Y CINCO VEHÍCULOS DE TRASLADO

PROGRESO.– De no tener ni siquiera una ambulancia para el traslado de pacientes o la atención de casos de emergencia por accidentes, el municipio de Progreso ya cuenta con nueve unidades de ese tipo para el servicio de los ciudadanos, gracias a las diversas gestiones realizadas por el alcalde Julián Zacarías Curi ante gobierno estatal, empresarios y organizaciones que han puesto su granito de arena en favor de los habitantes de este puerto.

En diferentes épocas, el puerto ha contado con ambulancias, una, dos y hasta tres unidades al servicio del municipio, varias incluso de medio uso, pero sin equipos necesarios y que por falta de mantenimiento, quedaron inservibles. Hubo incluso momentos en que el Ayuntamiento ni siquiera tuvo ambulancias para dar servicio a los habitantes y casi todo dependía de las unidades de la Cruz Roja, como ocurrió en la pasada administración.

Cabe señalar que incluso al inicio de esta administración, se iniciaron las gestiones para contar con más unidades, y este Ayuntamiento no estuvo excento, pues enfrentó casos en los que las unidades de auxilio no llegaron a tiempo o no contaban con los equipos necesarios para brindar auxilio. Ahora al menos ya hay 4 unidades equipadas para situaciones críticas y se espera que las gestiones continúen para que Progreso esté cada vez mejor preparado en la atención de emergencias.

CIFRA RÉCORD DE AMBULANCIAS…

Hoy es una realidad que el puerto cuenta con más unidades nuevas y equipadas para la atención de los habitantes. De hecho, es la primera vez que Progreso cuenta con 9 vehículos de emergencia, cuatro totalmente nuevas y equipadas y cinco de traslado.

Ayer, el edil presenció la recepción de una de esas nuevas unidades para el servicio del municipio, que fue habilitada en un vehículo 2020 donado por la empresa “Yucalpetén Resort & Marina”.

La nueva ambulancia cuenta con reanimadores de adulto, pediátrico y neonatal, tabla rígida plástica, chaleco de extracción, camilla marina, camilla de golpe, tomas de oxígeno y de aire, entre otros, y será atendida por 2 operadores y 2 paramédicos, con turnos de 48 horas, todos ellos asignados a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Progreso (DSPT).

Al recibir la nueva unidad, Zacarías señaló que “el pasado lunes 4 de mayo, anunciamos que en esta semana entregaríamos una ambulancia más para el servicio de los progreseños, hoy me da mucho gusto decirles que ya es un hecho, que este vehículo será para atender cualquier eventualidad en materia de emergencias, y agradezco enormemente a Yucalpeten Resort & Marina su responsabilidad social y por apoyarnos”, dijo el edil.

Se informó que esta unidad se suma a las 3 ambulancias, completamente equipadas, que prestarán servicio a los puertos de Chelem, Churbuná y la recién asignada al Centro de Salud, y a las cinco ambulancias de traslado, haciendo un total de 9 vehículos que estarán a la disposición de la ciudadanía.

REHABILITARÁN DOS AMBULANCIAS MÁS…

Incluso, se anunció que pronto serán 11 ambulancias, ya que también indicó que dos unidades están en mantenimiento para habilitarlas y entregarlas a las comisarías de Chicxulub Puerto y Flamboyanes.

Julián Zacarías reiteró que la salud es un tema importante en su administración, «si no hay salud, no hay trabajo, no hay nada. Por eso insistimos mucho a la ciudadanía los servicios médicos con los que ahora contamos, para cuidarse y prevenir enfermedades. Hoy estamos en tiempos muy complicados por el COVID-19, que esperamos pronto superar, mientras tanto, continuaremos trabajando para equipar al municipio en pro de la salud».