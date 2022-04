Proponen diversas adiciones en materia de Desarrollo Integral de la Juventud

MÉRIDA.– La diputada del PAN, Carmen González Martín, en la máxima tribuna, presentó un proyecto de reforma para adicionar un párrafo al artículo primero de la Constitución Política del Estado, en materia de Desarrollo Integral de la Juventud, para promover e implementar políticas públicas, con enfoque multidisciplinario que propicie la inclusión de estos en el ámbito político, social, económico y cultural del estado.

-Esta reforma cumple con un compromiso histórico ya que serán beneficiados miles de jóvenes que han creído y tienen esperanza de ser incluidos, escuchados y atendidos, permitiendo impulsar el desarrollo de la juventud-dijo.

A los jóvenes, agregó, les pertenece el presente, pero no cabe duda de que son el futuro de nuestro estado y a ustedes va dirigida mi iniciativa. Mi solidaridad y mi compromiso con la juventud del estado.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Vida Gómez Herrera, entregó a la Mesa Directiva una iniciativa para la creación de una Ley para la Detección y Tratamiento Oportuno e Integral del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia del Estado de Yucatán, consta de 48 artículos con la cual, se asignaría facultades para que el gobierno estatal participe en la solución de la problemática sobre todo a través de la asignación presupuestal.

-Esto para garantizar a las niñas, niños y adolescentes con cáncer, la atención oportuna y cobertura universal de los medicamentos y tratamientos necesarios, para enfrentar esta difícil batalla. Ya se está haciendo en otros Estados del país-, comentó.

En su turno, la diputada Fabiola Loeza Novelo (PRI), presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado en materia de atención prioritaria a pequeños productores rurales.

-Con esta iniciativa se hace patente el compromiso de la Fracción Legislativa del PRI con el campo yucateco, especialmente con quienes por diversas circunstancias se encuentran en una situación y desventaja y requieren que se hagan ajustes normativos-, explicó.

Los diputados aprobaron el dictamen de la comisión especial de Postulación “A la Excelencia Docente del Estado de Yucatán”, en el que se determina al Dr. Carlos Alberto Pérez Pérez como recipiendario al reconocimiento, el cual se entregará en Sesión Solemne en mayo próximo.

Al respecto, el presidente de la comisión de postulación, Crescencio Gutiérrez González, aseguró que el Congreso del Estado reconoce la labor de las maestras y maestros como parte fundamental en la historia que se ha construido mediante este reconocimiento que exalta la labor de las y los docentes que están en activo y distinguiéndose por acciones, servicios o trayectorias ejemplares, entre otros.

En los asuntos generales, la diputada de Morena, Alejandra Novelo Segura, presentó un punto de acuerdo en el cual el Congreso del Estado exhorta a las y los diputados federales que representan al estado a que el sentido de su voto sea a favor del tema en materia de energía y acceso a la energía eléctrica, en la próxima sesión del Congreso de la Unión programada para el domingo 17 de abril.

Posteriormente, el diputado Rafael Echazarreta Torres (Morena) propuso la creación de una comisión especial para la atención de la situación en el ISSTEY integrado por todas las fuerzas políticas de este Congreso que tenga como único trabajo atender todo lo relativo a su situación financiera, así como los planes y/o estrategias.

En respuesta, el diputado de Acción Nacional, Jesús Pérez Ballote, expresó que lo que se sabe del ISSTEY es por información que ha salido en medios de comunicación y aseguró que se va a legislar de manera profesional, pero sobre todo responsable, siempre pensando en lo mejor para las y los ciudadanos.

“Este asunto solamente se conoce a través de los medios de comunicación y no nos permite tener una visión objetiva de lo que pudiera ser un producto legislativo. En tanto esta Soberanía no reciba iniciativa alguna que modifique la Ley que aquí se ha comentado, no contamos con elementos para hacer un juicio de valor objetivo que nos permita de manera clara conocer los alcances de esta”, agregó.

Cabe mencionar, que la propuesta del diputado de Morena pasará a segunda lectura para la siguiente sesión ordinaria.

En la sesión, se turnó a la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación la iniciativa para modificar la Constitución del Estado, la Ley Orgánica del Poder Judicial y de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios en materia de reforma al Poder Judicial, presentada por el gobernador Mauricio Vila Dosal y la secretaria General de Gobierno, María Fritz Sierra.

Asimismo, la iniciativa para adicionar una fracción al artículo único de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo en materia de parlamento abierto, presentada por Rubí Be Chan y Rafael Echazarreta Torres, diputada y diputado de Morena.

También, la iniciativa con proyecto de decreto para expedir la Ley que Regula la Revocación de Mandato en el Estado, presentada por el diputado de Morena, Rafael Echazarreta Torres.

La iniciativa para expedir la nueva Ley de Cultura Física y Deporte del Estado, presentada por la diputada del PAN, Karem Achach Ramírez, se turnó a la comisión de Cultura Física y Deporte.

A la comisión de Justicia y Seguridad Pública se envió la iniciativa para reformar el Código de la Familia para el Estado y la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado en materia de supervisión y cuidado de las y los menores y adolescentes sujetos a tutela por parte del Estado. Esta fue presentada por los diputados de la Fracción Legislativa del PRI y se adhirió el diputado de Morena, Rafael Echazarreta.

Se turnó a la comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción, los informes anuales referentes del ejercicio de los recursos públicos de enero a diciembre de 2021 de Baca, Cacalchén, Chichimilá, Chocholá, Maní, Maxcanú, Muna, Teabo, Tekit y Tixcacalcupul.

De igual manera se aprobaron los dictámenes de la comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, referentes a la modificación de la Ley de Hacienda de Tixpéhual; la modificación a la Ley de Ingresos y Hacienda de Chichimilá; y modificaciones a la Ley de Hacienda de Tekax, en materia de actualización de tasas, cuotas y tarifas.

Los diputados aprobaron la solicitud de la diputada de Morena, Jazmín Villanueva Moo para retornar a las comisiones unidas de Igualdad de Género y de Justicia y Seguridad Pública, la iniciativa por la que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual fue turnada el 16 de febrero a la comisión de Igualdad de Género.

Se informó de los oficios enviados por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, el enviado por el ayuntamiento de Cansahcab con el que remite su Plan Municipal de Desarrollo y el suscrito por el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado en el que comunica la salida de la magistrada Ada Cámara Vallejos. Este último se turnó a la comisión de Justicia y Seguridad Pública.

Por último, los diputados aprobaron la realización de la siguiente sesión para el 20 de abril a las 11 horas.

Sesión de comisión

Posteriormente se llevó a cabo, la sesión de la comisión de Desarrollo Económico y Fomento al Empleo, en donde se dio continuidad al análisis de la iniciativa para crear la Ley de Desarrollo Social del Estado, presentada por los diputados de la Fracción Legislativa del PRI.

Para esta, representantes de Acción Nacional, las diputadas Carmen González Martín y de Morena, Alejandra Novelo Segura, entregaron propuestas para la iniciativa a la Secretaría General.

Asimismo, se distribuyó a las y los diputados integrantes la iniciativa para modificar la Ley de Desarrollo Económico y Fomento al Empleo del Estado en materia de actividad artesanal presentada por la diputada del PAN, Dafne López Osorio.