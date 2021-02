Protestan médicos en Yucatán: exigen ser vacunados contra el Covid-19

EXIGEN AL GOBIERNO FEDERAL CONCLUIR CON LA APLICACIÓN DE LAS DOSIS A TODO EL PERSONAL DE SALUD

MÉRIDA.– Médicos y trabajadores de la salud, así como asistentes, técnicos, afanadores, administrativos y gente vinculada al ramo, protestaron este día en el Monumento a la Patria para exigir que sean vacunados contra el Covid-19.

Señalaron que no es posible que personal que está en la primera línea del combate contra el Covid no haya sido vacunada y el gobierno ya esté realizando la vacunación abierta cuando no han concluido con el personal de salud.

La vacunación, como se sabe, es responsabilidad del Gobierno Federal.

La manifestación, encabezada por el Colegio de Médicos de Yucatán, se efectuó casi a la par de otra de maestros efectuada a lo largo del Paseo de Montejo contra el cambio de salario mínimo al valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en el pago de jubilaciones.

Durante la protesta de médicos, los profesionistas hicieron un pase de lista de los médicos y personal de salud fallecidos en esta pandemia.