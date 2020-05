QuejaCiudadana: Denuncian abusos de empleados municipales en Progreso

COMERCIANTE SE QUEJA DE QUE RETIRARON PUBLICIDAD DE UN NEGOCIO INSTALADO EN PROPIEDAD PRIVADA, EN LA ZONA DE LOS PORTALES / EL CORREDOR DE LOS PORTALES NO FUE CONSTRUIDO POR EL AYUNTAMIENTO, SINO POR LOS PARTICULARES, POR LO QUE ES UN ÁREA PRIVADA CON ACCESO AL PÚBLICO Y NO TENÍAN MOTIVOS PARA QUITARLA / A OTROS NEGOCIOS QUE SÍ TIENEN PUBLICIDAD Y LETREROS EN POSTES, NO LES QUITARON NADA



PROGRESO.– La contadora Mary Addiego Alatorre, propietaria de un negocio ubicado en la zona comercial de Los Portales, en la calle 27, entre 78 y 80, en el Centro de este puerto, denunció que trabajadores del Ayuntamiento de Progreso retiraron, sin autorización y sin ningún aviso de por medio, publicidad de su establecimiento.La publicidad, según señaló, estaba fijada en propiedad privada, pues su negocio se ubica en Los Portales, que es propiedad particular. No estaba fijada en un poste o en la vía pública, precisa al mostrar un vídeo donde se observa lo ocurrido.La quejosa, quien es dueña del local Yucantojo, señaló que muchas personas no lo saben, pero la zona de Portales es propiedad particular y en ese sentido le llama la atención que personal municipal haya pasado y arrancado su publicidad que estaba pegada en la pared y estructura superior de su local.Indicó que estos hechos sucedieron el pasado 7 de mayo y decidió hacerlo público debido a que hasta hoy, 20 de mayo, ninguna autoridad del Ayuntamiento le ha hecho caso ni dado respuesta a su queja, considerando que el personal de la Comuna actuó mal al arrancar incluso de manera selectiva los letreros de su negocio, mientras que a otros establecimientos «no los tocaron».En entrevista con ProgresoHoy.com, el periódico del puerto, Mary Addiego recordó que estos hechos se registran en plena cuarentena, y que le afecta a la imagen y funcionamiento de su estableciumiento que se dedica a la venta de alimentos, un giro considerado como esencial.Añadió también que tal y como consta legalmente, la zona citada es propiedad privada, incluyendo la parte que les corresponde de la zona de portales, pues en el pasado cada dueño se encargó de techar y dejar al libre tránsito una parte de su propiedad privada. Ese amplio corredor particular es conocido actualmente como Los Portales.Indicó que sabe que la Comuna realiza un programa permanente para retirar publicidad y letreros de la vía pública, lo cual no es su caso, pues todo se encuentra dentro de propiedad privada. Incluso, añadió que si fuera el caso, nadie le informó ni notificó de que hubiera problemas con su publicidad.Añadió que espera respuesta por parte de las autoridades, pues está segura que ni el alcalde Julián Zacarías está enterado de esta situación.

El documento donde relata su caso es el siguiente:

Buenos dias:

Por medio de la presente le comento que soy copropietaria de Yucantojo, negocio de reciente apertura ( llevamos 2 meses operando, estamos ubicados en la Calle 27 No. 144-A por 78 y 80 Centro, Bajo Portales de Progreso) y el pasado 7 de mayo a las 8:35 PM, personal del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán del Gabinete de funcionamiento urbano y Seguridad arrancó una lona que tenia ubicada en la parte de arriba de mi negocio.

No soy la única persona perjudicada , basta con que se den una vuelta por la calle 27, pues otros negocios tienen letreros grandes y luminosos en la parte de arriba de sus negocios e incluso en postes (casa de empeños A FAVOR) y estos no los tocaron, siendo mi negocio el único al cual le arrancaron y rompieron su letrero principal. A los demas les arrancaron lonas publicitarias, cartelones e incluso cartulinas con numeros de telefono al cual dirigirse pues esos negocios cerraron por la contingencia sanitaria. Tambien quitaron letreros de » SE RENTA». Y en el Bar la Terminal les arrancaron 6 lonas aproximadamente. Llos pedazos de lona con los clavos aún se ven en varios negocios, incluyendo tambien los que se encuentran en la plaza Autoprogreso.

El dia 9 de mayo a las 10:00 am, acudi a la Division de Espectaculos del Palacio Municipal y me dijo la Licda. Dulce Soberanis que no tenia conocimiento de quien dio esa orden, pues a ella habian ya llegado otras 3 personas para preguntarle porque les arrancaron también sus anuncios y lonas, y ella no tenia informacion. Posteriormente, le llame pues ella me dijo que averiguaría. Le llame a la 1:00 pm y me dijo que me dirija a Desarrollo Urbano.

Le comento que el Ayuntamiento de Progreso jamás me notificó ni via oral ni escrita que hubiera un problema con mi letrero, (ni se buscó acuerdo alguno) y al recurrir a la dependencia especifica de Desarrollo Urbano una empleada no me dejó hablar con el titular del área pues según ella él no se encontraba (Ingeniero Luis Castro Naal). Deje un escrito en dicha área,el 11 de mayo; me dijeron que me tenían una respuesta en 2 días y negaron toda participación en los hechos. Deje una copia en la Oficina de Presidencia. Despues de 3 dias llamé y me dijeron que ellos no habian girado esa orden. Que me dirija a obras publicas. En obras públicas me dijeron que esa no es parte de sus funciones. Que llame a Servicios Publicos. ( Cabe aclarar que en el video se observa una camioneta de servicios publicos). Ahi a su vez me dijeron que no sabian tampoco nada al respecto y que hable a Palacio Municipal, quienes por supuesto tampoco sabian nada.

Le anexo copia del escrito en el cual procedí a solicitar el reembolso del costo de mi lona, pues ya rota no puedo ponerla asi. Me parece injusto que en este momento que estamos viviendo en el Puerto, la autoridad obre asi.

Esa parte del Portal fue construida a finales de los años 70’s por mis padres, dueños del local que hoy ocupamos NO POR EL AYUNTAMIENTO DE PROGRESO. Mi esposo, Guillermo José Castillo Avila es el propietario responsable del Negocio, y yo soy su apoderada legal para todo tipo de actos administrativos. Entenderá que esto es un abuso de autoridad. Esto aunado a que nunca se nos notificó ni de forma oral ni escrita que hubiere un restrictivo en el uso de letreros o lonas,en el centro de la ciudad y ésta acción fué ejecutada en un horario no propio de trabajo del Ayuntamiento, en plena contingencia sanitaria por COVID 19 y previa solicitud de PERMANECER EN CASA después de las 7:00 PM, dictada por el Lic. Julian Zacarias Curi (Presidente Municipal) dos dias antes del hecho. Entenderá que la acción constituye una violación a mis derechos y un daño en propiedad ajena.

Anexo a mi escrito un video de un vecino, en el cual se ve con claridad la camioneta propiedad de Servicios Publicos, se aprecia tambien un señor que pasa con una escalera, el cual le sirve para arrancar mi lona, y una persona sacando fotografias. Esta persona es el Sr. Andres Matos, empleado del área del Gabinete de funcionamiento Urbano y Seguridad, segun me dicen de Servicios Publicos, por lo cual los hago responsables en virtud de que ninguno ha reconocido responsabilidad alguna en haber girado la orden para la ejecucion de los hechos.

Por otro lado, hoy acudi a las 9:30 am al ministerio publico de Progreso para interponer la denuncia correpondiente y me salieron con requisitos que no vienen ni al caso, por lo cual recurro a ustedes para solicitar su apoyo para hacer del conocimiento publico esta situacion, pedir una explicacion al Ayuntamiento o al area del mismo que este involucrada y para alentar a otros locatarios a levantar la voz para evitar esta clase de atropellos en el futuro. (ProgresoHoy.com)